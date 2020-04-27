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«Л'Этуаль» и «Рив Гош» перестали быть системообразующими предприятиями

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Сети магазинов «Л'Этуаль» и «Рив Гош» не вошли в обновленный список системообразующих предприятий от Минпромторга, хотя были в его предыдущей версии. Эти парфюмерно-косметические ритейлеры ранее просили у правительства поддержки в кризис, вызванный пандемией коронавируса.

В новый перечень Минпромторга не вошла и сеть алкомаркетов «Красное и белое». При этом «Бристоль» в списке системообразующих предприятий числится (ООО «Альбион-2002»). Также системообразующими предприятиями признаны компании «Лента», «Метро кэш энд керри», «Леруа Мерлен Восток», «Вкусвилл», X5 Retail Group, «Магнит», IKEA, «М.Видео», «Детский мир», Ozon и Wildberries.

Всего в список Минпромторга вошло 519 предприятий из 25 отраслей, среди которых розничная торговля, автомобильная и авиационная промышленности, судостроение, металлургия и другие.

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Предприятия, получившие статус системообразующих, имеют право на получение финансовой поддержки из бюджета в приоритетном порядке. Первый перечень был утвержден правительством в конце марта, в него вошли 646 предприятий из всех отраслей экономики. Позднее этот список было решено расширить, а профильным ведомствам дано поручение подготовить свои предложения по включению в перечень компаний из курируемых ими индустрий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных