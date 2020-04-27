«Л'Этуаль» и «Рив Гош» перестали быть системообразующими предприятиями
Сети магазинов «Л'Этуаль» и «Рив Гош» не вошли в обновленный список системообразующих предприятий от Минпромторга, хотя были в его предыдущей версии. Эти парфюмерно-косметические ритейлеры ранее просили у правительства поддержки в кризис, вызванный пандемией коронавируса.
В новый перечень Минпромторга не вошла и сеть алкомаркетов «Красное и белое». При этом «Бристоль» в списке системообразующих предприятий числится (ООО «Альбион-2002»). Также системообразующими предприятиями признаны компании «Лента», «Метро кэш энд керри», «Леруа Мерлен Восток», «Вкусвилл», X5 Retail Group, «Магнит», IKEA, «М.Видео», «Детский мир», Ozon и Wildberries.
Всего в список Минпромторга вошло 519 предприятий из 25 отраслей, среди которых розничная торговля, автомобильная и авиационная промышленности, судостроение, металлургия и другие.
Предприятия, получившие статус системообразующих, имеют право на получение финансовой поддержки из бюджета в приоритетном порядке. Первый перечень был утвержден правительством в конце марта, в него вошли 646 предприятий из всех отраслей экономики. Позднее этот список было решено расширить, а профильным ведомствам дано поручение подготовить свои предложения по включению в перечень компаний из курируемых ими индустрий.