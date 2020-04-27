«Л'Этуаль» и «Рив Гош» перестали быть системообразующими предприятиями

Предприятия, получившие статус системообразующих, имеют право на получение финансовой поддержки из бюджета в приоритетном порядке. Первый перечень был утвержден правительством в конце марта, в него вошли 646 предприятий из всех отраслей экономики. Позднее этот список было решено расширить, а профильным ведомствам дано поручение подготовить свои предложения по включению в перечень компаний из курируемых ими индустрий.