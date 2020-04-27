Отели Турции откажутся от шведского стола после окончания пандемии
По словам министра, внутренний туристический сезон Турция планирует открыть в конце мая. Иностранный — в августе. Для профилактики распространения вируса туристический транспорт будут регулярно дезинфицировать, а работники сферы услуг перед началом смены будут проходить медосмотр. Кроме того, для соблюдения дистанции переоборудуют аэропорты, отели, музеи, рестораны. Например, для туристов в самолетах организуют специальную рассадку: среднее пассажирское сиденье всегда будет свободным.
По данным на 27 апреля, в Турции зафиксировали 110 000 случаев заболевания коронавирусом. 2800 человек умерли. В России уже более 87 000 случаев заболевания, 794 летальных исхода. В мире диагноз подтвердился более чем у 2,9 млн человек, умерло более 204 000 человек.