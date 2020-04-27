Отели Турции откажутся от шведского стола после окончания пандемии

По словам министра, внутренний туристический сезон Турция планирует открыть в конце мая. Иностранный — в августе. Для профилактики распространения вируса туристический транспорт будут регулярно дезинфицировать, а работники сферы услуг перед началом смены будут проходить медосмотр. Кроме того, для соблюдения дистанции переоборудуют аэропорты, отели, музеи, рестораны. Например, для туристов в самолетах организуют специальную рассадку: среднее пассажирское сиденье всегда будет свободным.