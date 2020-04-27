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Отели Турции откажутся от шведского стола после окончания пандемии

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Турецкие отели откажутся от шведского стола после окончания пандемии коронавируса, сообщает Hurriyet со ссылкой на министра культуры и туризма страны Мехмета Нури Эрсоя. Предполагается, что его заменит комплексное меню, пишет газета Ahaber.

По словам министра, внутренний туристический сезон Турция планирует открыть в конце мая. Иностранный — в августе. Для профилактики распространения вируса туристический транспорт будут регулярно дезинфицировать, а работники сферы услуг перед началом смены будут проходить медосмотр. Кроме того, для соблюдения дистанции переоборудуют аэропорты, отели, музеи, рестораны. Например, для туристов в самолетах организуют специальную рассадку: среднее пассажирское сиденье всегда будет свободным.

По данным на 27 апреля, в Турции зафиксировали 110 000 случаев заболевания коронавирусом. 2800 человек умерли. В России уже более 87 000 случаев заболевания, 794 летальных исхода. В мире диагноз подтвердился более чем у 2,9 млн человек, умерло более 204 000 человек.

Ранее по теме: Коронавирус может обойтись туристической отрасли минимум в $110 млн

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных