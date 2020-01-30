Коронавирус может обойтись туристической отрасли минимум в $110 млн
С 28 января организованный поток туристов из Китая в Россию прекращен. Все китайские агрегаторы закрыли продажи билетов на регулярные рейсы из Китая.
В прошлом году Россию, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, посетили около 1,2 млн только организованных (купивших тур) туристов из Китая. Пик бронирования российского направления китайскими туристами приходится на март, высокий сезон – лето. Если до марта ситуация не стабилизируется, летний сезон будет потерян, отрасль недосчитается около $100 млн, сказала Ломидзе, и это только проживание и перелет. В эту оценку не включены прочие расходы китайских туристов, продолжает она, – а в среднем они проводят в России по пять-восемь дней и тратят по $200–300 в день. Самые популярные места России для китайцев – Москва, Санкт-Петербург и Амурская область, знает Ломидзе.
Но все эти оценки не учитывают самостоятельных туристов из Китая, говорит она: в прошлом году Россию посетили 1,6 млн таких туристов.
В феврале в России низкий сезон, страну бы посетили 40 000–50 000 китайских туристов, считает она, так что потери отрасли в феврале будут невелики.
Еще $7–11 млн может потерять российская туротрасль от выездного туризма, продолжает Ломидзе: это часть стоимости непроданных туров в Китай, которую формируют российские компании. Китай в год посещают около 2 млн россиян.
Китай входит в тройку самых популярных стран как по въездному, так и выездному туризму, констатировала она.
В Китае свирепствует новый коронавирус, вызывающий пневмонию, по последним данным, заразилось около 8000 человек, умерло около 180. Подтверждены случаи заражения в США, Канаде, Франции, Японии, Южной Корее, Таиланде, но все это люди, прибывшие из Китая.
Некоторые авиакомпании полностью отказались от полетов в Китай. В их числе крупнейший премиальный перевозчик Европы Lufthansa и ее дочерние авиакомпании, а также национальный перевозчик Великобритании British Airways.
Россия авиасообщение с Китаем не закрыла. Крупнейшие российские авиакомпании – «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» – рейсы не отменили, но предлагают пассажирам отказаться от полетов с возвратом денег. «Уральские авиалинии» не стали запускать туристическую программу на остров Хайнань.
Чартерные авиакомпании Azur Air, Nordwind, I Fly прекратили завоз туристов в Китай с 24 января и занимаются только вывозом.
46% рейсов из России в направлении Китая летят в Шанхай. Также в пятерку самых популярных направлений входят Пекин, Гуанчжоу, Хайкоу и Санья (два города на острове Хайнань), рассказал Ломидзе. Только из Москвы еженедельно выполняются 54 рейса в эти пять городов.
Более 90% российских организованных туристов находятся на Хайнане. 31 января на острове останутся 1100 россиян. До конца первой декады они и туристы из других регионов будут вывезены полностью.
С Хайнаня пришло одно сообщение о смерти человека от вируса, но покойной было 80 лет и причины ее смерти до концы не выяснены, сказала Ломидзе. В некоторых отелях Хайнаня часть персонала из других стран уволилась, на два отеля туристы жаловались: сервис ухудшился из-за нехватки персонала.