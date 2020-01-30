Коронавирус может обойтись туристической отрасли минимум в $110 млн

В прошлом году Россию, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, посетили около 1,2 млн только организованных (купивших тур) туристов из Китая. Пик бронирования российского направления китайскими туристами приходится на март, высокий сезон – лето. Если до марта ситуация не стабилизируется, летний сезон будет потерян, отрасль недосчитается около $100 млн, сказала Ломидзе, и это только проживание и перелет. В эту оценку не включены прочие расходы китайских туристов, продолжает она, – а в среднем они проводят в России по пять-восемь дней и тратят по $200–300 в день. Самые популярные места России для китайцев – Москва, Санкт-Петербург и Амурская область, знает Ломидзе.