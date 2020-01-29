Федеральная пассажирская компания разрешила сдавать билеты в Китай

Пассажиры поездов смогут вернуть деньги за билеты в Китай на рейсы с отправлением до 27 марта включительно. Об этом сообщил представитель Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД). Если пассажир покупал билет в Китае, но решил отказаться от поездки, находясь на территории России, он должен не позднее чем за шесть часов до отправления поезда обратиться в любой пункт продажи ФПК. После этого деньги за билет можно будет получить в кассах иностранных железных дорог.