Федеральная пассажирская компания разрешила сдавать билеты в Китай
Пассажиры поездов смогут вернуть деньги за билеты в Китай на рейсы с отправлением до 27 марта включительно. Об этом сообщил представитель Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД). Если пассажир покупал билет в Китае, но решил отказаться от поездки, находясь на территории России, он должен не позднее чем за шесть часов до отправления поезда обратиться в любой пункт продажи ФПК. После этого деньги за билет можно будет получить в кассах иностранных железных дорог.
Сейчас между Россией и Китаем курсируют поезда Пекин – Москва и Суйфэньхэ – Гродеково формирования «Китайских железных дорог», а также беспересадочные вагоны ФПК сообщением Чита – Маньчжурия и группа вагонов сообщением Москва – Пекин. Глубина продаж на поезда, формируемые ФПК, составляет 60 дней, уточнил представитель компании. По его словам, в 2019 г. в поездах и вагонах ФПК в российско-китайском направлении было перевезено 9800 человек.