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В Татарстане фабрика «Акульчев» приостановила работу из-за COVID-19 у сотрудников

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На кондитерской фабрике «Акульчев» в Набережных Челнах, где ранее было зафиксировано 14 случаев заражения COVID-19, приостановили производство, передает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя предприятия Сергея Акульчева. По его словам, в результате внутреннего расследования было установлено, что сотрудники заразились от коллег, вернувшихся на работу из другого региона. О каком регионе идет речь, он уточнял не стал. Наличие коронавирусной инфекции у сотрудников фабрики было подтверждено результатами тестирования, уточнил Акульчев.

По его словам, из другого региона на фабрике работают около 80 человек. В неназванном регионе тестирование на коронавирус началось на две недели позже, чем в Татарстане, добавил он. Распространение вируса на предприятии удалось локализовать, сказал Акульчев. Тестирование на COVID-19 прошли практически все сотрудники предприятия. Из-за того, что существенное число случаев заражения бессимптомные, руководство компании решил отправить всех сотрудников в двухнедельный оплачиваемый отпуск. «Сейчас этот пик надо пересидеть дома. Через две недели пойдем опять все тестироваться», — сказал он, добавив, что получившие отрицательные результаты будут выходить на работу.

Продукция предприятия перед отправкой на склад проходит обработку ультрафиолетом, отметил Акульчев. Процедура была введена еще в 2008 г. Такая обработка исключает попадание в продукт вирусов и позволяет хранить мягкие вафли сроком от полугода и более. Предприниматель также отметил, что склад предприятия находится в полутора километрах от производства. Заразившиеся сотрудники складские помещения не посещали, добавил он.

О выявлении коронавируса у сотрудников фабрики «Акульчев» было объявлено 21 апреля. «Первый заболевший сотрудник заразился от мамы, которая общалась с больной знакомой с коронавирусной пневмонией», — говорила на совещании в правительстве Татарстана руководитель управления Роспотребнадзора по региону Марина Патяшина. Под наблюдением находились более 40 человек фабрики и 25 членов их семей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных