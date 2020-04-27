В Татарстане фабрика «Акульчев» приостановила работу из-за COVID-19 у сотрудников

По его словам, из другого региона на фабрике работают около 80 человек. В неназванном регионе тестирование на коронавирус началось на две недели позже, чем в Татарстане, добавил он. Распространение вируса на предприятии удалось локализовать, сказал Акульчев. Тестирование на COVID-19 прошли практически все сотрудники предприятия. Из-за того, что существенное число случаев заражения бессимптомные, руководство компании решил отправить всех сотрудников в двухнедельный оплачиваемый отпуск. «Сейчас этот пик надо пересидеть дома. Через две недели пойдем опять все тестироваться», — сказал он, добавив, что получившие отрицательные результаты будут выходить на работу.