Шалва Чигиринский дал показания в пользу Виктора Батурина, претендующего на «Интеко»
В австрийском суде на протяжении последних трех лет рассматривается дело о защите Виктором Батуриным чести, достоинства и деловой репутации. По мнению бизнесмена, он пострадал от действий сестры Елены Батуриной. В иске Батурин утверждает, что сестра голословно обвинила его в подделке документов, касающихся 25% компании «Интеко». Батурин пытается оспорить мировое соглашение и приложение к нему, заключенное ими в 2007–2008 гг. при разделе компании. Батурин считает, что сестра должна заплатить ему компенсацию за 25% акций «Интеко». В приложении к соглашению Виктора Батурина такое обязательство прописано, в документе его сестры – нет. Виктор Батурин утверждает в суде, что находящийся у его сестры документ фальсифицирован.
По словам Чигиринского, приблизительно два года назад Батурин встретился с ним и рассказал ему свою версию конфликта с сестрой. После начала судебного процесса в австрийском суде Батурин попросил Чигиринского выступить свидетелем. Бизнесмен давно знаком с Батуриными, с 1999 г. он был партнером Елены Батуриной. Сотрудничество с ней продолжалось до 2008 г. По словам бизнесмена, в конце 2008 г. Батурина «совместно с рядом лиц осуществила действия по захвату его долей в бизнесе». Что именно произошло, Чигиринский рассказывать не стал. Чигиринский утверждает, что бывшая жена Батурина Наталья при разводе получила 25% «Интеко». После эту долю выкупила Елена Батурина за $500 000, рассказал он. По его словам, инициатором такой схемы развода с целью завладеть пакетом «Интеко» была сама Батурина.
В декабре 2005 г. Батурин рассказал Чигиринскому, что сестра потребовала от брата передать доли в их совместных компаниях бизнесмену Сулейману Керимову, пишет РБК. По словам Чигиринского, Батурин жаловался, что после неприятного разговора с сестрой отношение к нему переросло в ненависть. Чигиринский не знает, заключали ли брат с сестрой сделки по продаже акций «Интеко». По его словам, ему достоверно известно только об одной сделке – в 2006 г. Батурин продал сестре 1% «Интеко». Чигиринский назвал ранее сделанное заявление Батуриной о подаренных ей братом 25% «Интеко» ложным и связанным с нежеланием «делиться с братом полученным доходом».
Пресс-секретарь Елены Батуриной Геннадий Теребков отказался комментировать данную информацию.