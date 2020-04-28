Шалва Чигиринский дал показания в пользу Виктора Батурина, претендующего на «Интеко»

По словам Чигиринского, приблизительно два года назад Батурин встретился с ним и рассказал ему свою версию конфликта с сестрой. После начала судебного процесса в австрийском суде Батурин попросил Чигиринского выступить свидетелем. Бизнесмен давно знаком с Батуриными, с 1999 г. он был партнером Елены Батуриной. Сотрудничество с ней продолжалось до 2008 г. По словам бизнесмена, в конце 2008 г. Батурина «совместно с рядом лиц осуществила действия по захвату его долей в бизнесе». Что именно произошло, Чигиринский рассказывать не стал. Чигиринский утверждает, что бывшая жена Батурина Наталья при разводе получила 25% «Интеко». После эту долю выкупила Елена Батурина за $500 000, рассказал он. По его словам, инициатором такой схемы развода с целью завладеть пакетом «Интеко» была сама Батурина.