Елена Батурина обжаловала решение об объявлении в розыск
Бывшая владелица компании «Интеко» и самая богатая женщина России (Forbes оценивает ее состояние в $1,2 млрд) Елена Батурина подала в мировой суд Элисты апелляционную жалобу на решение об объявлении ее в розыск. Об этом ТАСС сообщили в суде.
В конце декабря 2019 г. против Батуриной возбудили уголовное дело о клевете (ч. 1 ст. 128.1 УК). Дело заведено по иску Эренцена Манжеева – финансового управляющего в деле о банкротстве бывшего вице-президента «Интеко» Виктора Батурина, старшего брата Елены Батуриной. Ее объявили в розыск из-за неявок в суд. Представитель Батуриной называл постановление о розыске очередным этапом рейдерской атаки со стороны структур А1 (инвестиционное подразделение «Альфа-групп» Михаила Фридмана).
В январе стало известно, что А1 приобрела права требования 3,2 млрд руб. долга с Батурина, заявил РБК представитель инвестподразделения. В частности, права требования инвестиционной группе перешли от кипрской компании Sarrio Investments Ltd. (бенефициар не раскрывается). По его словам, Батурина имеет невыплаченный долг перед братом, образовавшийся в результате приобретения 25% акций АО «Интеко». Сделку заключили в декабре 2018 г. Сам Батурин в 2016 г. был признан банкротом. В А1 считают, что выплата долга позволит удовлетворить требования всех кредиторов бизнесмена.
В 2013 г. Гагаринский суд Москвы приговорил Батурина к семи годам колонии по делу о мошенничестве. В январе 2016 г. Верховный суд Калмыкии освободил его из-под ареста, заменив наказание штрафом в размере 300 000 руб.