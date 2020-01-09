Елена Батурина обжаловала решение об объявлении в розыск

В январе стало известно, что А1 приобрела права требования 3,2 млрд руб. долга с Батурина, заявил РБК представитель инвестподразделения. В частности, права требования инвестиционной группе перешли от кипрской компании Sarrio Investments Ltd. (бенефициар не раскрывается). По его словам, Батурина имеет невыплаченный долг перед братом, образовавшийся в результате приобретения 25% акций АО «Интеко». Сделку заключили в декабре 2018 г. Сам Батурин в 2016 г. был признан банкротом. В А1 считают, что выплата долга позволит удовлетворить требования всех кредиторов бизнесмена.