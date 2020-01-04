А1 Фридмана заявила о правах требования долга с Елены Батуриной

Сделка была заключена в декабре 2018 г., сообщает РБК. «Мы приобрели права требования и намерены реализовать их в рамках банкротного процесса»,- заявил изданию представитель А1. По его словам, изучив все материалы о предпринимательской деятельности бизнесмена, а также решения судов, А1 пришла к выводу, что сестра Елена Батурина имеет невыплаченный долг перед братом, возникший в результате приобретения 25% акций АО «Интеко». Выплата долга позволит удовлетворить требования всех кредиторов бизнесмена, считают в А1.