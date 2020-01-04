А1 Фридмана заявила о правах требования долга с Елены Батуриной
Инвестиционное подразделение «Альфа-Групп» — А1 — приобрело права требования 3,2 млрд руб. долга с бывшего вице-президента «Интеко» Виктора Батурина, заявил РБК представитель А1. В частности, права требования инвестиционной группе перешли от кипрской компании Sarrio Investments Ltd (бенефициар не раскрывается). Сам Батурин в 2016 г. был признан банкротом.
Сделка была заключена в декабре 2018 г., сообщает РБК. «Мы приобрели права требования и намерены реализовать их в рамках банкротного процесса»,- заявил изданию представитель А1. По его словам, изучив все материалы о предпринимательской деятельности бизнесмена, а также решения судов, А1 пришла к выводу, что сестра Елена Батурина имеет невыплаченный долг перед братом, возникший в результате приобретения 25% акций АО «Интеко». Выплата долга позволит удовлетворить требования всех кредиторов бизнесмена, считают в А1.
Руководитель пресс-службы Батуриной Геннадий Теребков заявил РБК, что брата и сестру уже давно не связывают никакие отношения, в том числе финансовые. Но Виктор Батурин под различными предлогами предпринимает попытки получить деньги от Елены Батуриной и ее компаний.
В конце декабря против Елены Батуриной, являющейся президентом Inteco Management было возбуждено уголовное дело о клевете (ч. 1 ст. 128.1 УК). Дело заведено по иску Эренцена Манжеева — финансового управляющего в деле о банкротстве Виктора Батурина. Из-за неявок в суд Батурина была объявлена в розыск.
Представитель Батуриной называл постановление о розыске очередным этапом рейдерской атаки со стороны структур А1. Тогда инвестиционное подразделение «Альфа-Групп» отрицало причастность к делу.