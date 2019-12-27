Суд в Калмыкии объявил Елену Батурину в розыск

В начале сентября Манжеев обратился в суд и попросил привлечь Батурину к уголовной ответственности по делу о клевете. Он просил суд избрать для нее меру пресечения в виде домашнего ареста, но суд не увидел для этого оснований, указано в документе. В постановлении судьи не говорится, какое именно заявление Батуриной оспаривает Манжеев («Ведомости» запросили комментарии истца о сути спора). Обосновывая свое решение объявить Батурину в розыск, судья пишет, что это необходимо для ее участия в судебном процессе. Все предыдущие уведомления о необходимости явиться в суд Батурина проигнорировала, а ее заявление с просьбой рассмотреть спор в ее отсутствие с участием ее представителей суд не учел по формальным требованиям (не было даты).