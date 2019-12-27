Суд в Калмыкии объявил Елену Батурину в розыск
Мировой судья в Элисте объявил бывшую владелицу компании «Интеко» и самую богатую женщину России (Forbes оценивает ее состояние в $1,2 млрд) Елену Батурину в розыск в качестве обеспечительной меры по делу о клевете, где она проходит как ответчик. Постановление датировано 27 декабря, «Ведомости» ознакомились с его копией (содержание подтвердил представитель Батуриной). Заявитель по делу – арбитражный управляющий имуществом Виктора Батурина Эренцен Манжеев также подтвердил, что суд объявил Батурину в розыск и обязал ее явиться в суд.
В начале сентября Манжеев обратился в суд и попросил привлечь Батурину к уголовной ответственности по делу о клевете. Он просил суд избрать для нее меру пресечения в виде домашнего ареста, но суд не увидел для этого оснований, указано в документе. В постановлении судьи не говорится, какое именно заявление Батуриной оспаривает Манжеев («Ведомости» запросили комментарии истца о сути спора). Обосновывая свое решение объявить Батурину в розыск, судья пишет, что это необходимо для ее участия в судебном процессе. Все предыдущие уведомления о необходимости явиться в суд Батурина проигнорировала, а ее заявление с просьбой рассмотреть спор в ее отсутствие с участием ее представителей суд не учел по формальным требованиям (не было даты).
Розыск, но не арест
Объявление в розыск не означает автоматического ареста. После вынесения судом или следователем постановления о розыске его направляют в полицию, которая и занимается поиском, в том числе вносит в базу разыскиваемых лиц, поясняет старший партнер ЗКС Андрей Гривцов. «При задержании человека доставляют к инициатору розыска, но арестовывают его только в случае объявления в международный розыск. В этом случае человек может быть задержан на территории других государств, после чего может начаться процедура экстрадиции. Мера пресечения в виде заключения под стражу избирается только по судебному решению», – отмечает он.
Представитель МВД Калмыкии сказал «Ведомостям», что ведомство пока не получало постановление элистинского судьи.
Комментарии сторон
Представитель Батуриной заявил «Ведомостям», что постановление калмыцкого судьи незаконно и будет обжаловано. По его мнению, судья «грубо игнорирует присутствие в суде адвокатов Батуриной». «Данное постановление – это очередной этап рейдерской атаки на Батурину со стороны структур А1 Михаила Фридмана, использующих ее давнего оппонента – Виктора Батурина – и его необоснованные требования», – сказал он.
По его словам, представители Батуриной обжалуют это постановление и подготовят заявление в квалификационную коллегию судей с требованием проверить действия судьи, допустившего грубые нарушения.
Виктор Батурин заверил «Ведомости», что к решению калмыцкого судьи отношения не имеет. «А1 никакого отношения ни к какому постановлению о розыске Батуриной не имеет и в этом деле не участвует», – заявил директор по правовым вопросам А1 Александр Заблоцкис.
Бизнес-интересы Батуриной
Батурина инвестирует в девелоперские инвестфонды в Европе и США. Рыночную стоимость активов Батуриной в этих фондах ее представитель оценивал Forbes год назад в $500 млн. Сама Батурина в интервью «Дождю» в 2013 г. рассказывала про один из своих фондов – это Queensgate Investments (партнерство трех крупных и хорошо известных на рынке недвижимости Великобритании компаний).
В 2017 г. Елена Батурина вошла в число попечителей Фонда мэра Лондона Садика Хана, который помогает юным лондонцам из бедных семей, однако в 2019 г. вышла из него.
В 2018 г. Батурина совместно с LJ Investments выделила средства на строительство двух центров психологической помощи больным раком Maggie’s, это позволило открыть новый центр в больнице Святого Варфоломея и начать строительство второго центра при больнице Royal Marsden (оба медицинских учреждения специализируются на онкологических заболеваниях), писал Forbes. Она также совладелец немецкой компании Hightex, производящей мембранные конструкции для спортивных объектов, и инвестор девелоперских фондов с проектами в Европе и США. В 2019 г. стало известно, что Батурина занялась сыродельным бизнесом, ей принадлежит английская компания Artisan Farm Ltd, выпускающая бри и гауду под брендом Beau Farm.
Российский Forbes оценивал состояние Батуриной в $1,2 млрд.
Конфликт Елены и Виктора Батуриных
Манжеев – это финансовый управляющий брата Батуриной Виктора, с которым она уже долгие годы конфликтует из-за активов – компании «Интеко», у истоков которой он стоял. За последние десять лет бизнесмен участвовал более чем в 10 судебных тяжбах, подсчитали «Ведомости», однако все они обычно заканчивались не в его пользу.
Наоборот, самого Батурина в 2013 г. Гагаринский суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы по делу о мошенничестве с векселями «Интеко», а позже его признали банкротом. В январе 2016 г. Верховный суд Калмыкии досрочно освободил его из колонии. В 1990-х гг. Батурин в течение года возглавлял правительство республики. В 2018 г. Манжеев требовал взыскать в пользу Батурина убытки на 7,3 млрд руб., но безрезультатно.
Конфликт Батуриных длится с 2006 г., когда супруга мэра Москвы Юрия Лужкова выгнала своего брата из компании. Ему достались 50% акций дочерней «Интеко-агро» и строительный бизнес в Сочи. Бизнесмен требовал через суд законного оформления увольнения и полагающихся компенсаций, но добиться этого не удалось.