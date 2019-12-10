Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков рассказал «Открытым медиа», что 8 декабря он общался с Лужковым и тот был «полон сил». «Что очень скорблю из-за этой преждевременной кончины – это так. Что я общался с ним только в воскресенье, и он был полон сил и надежд и желания многое-многое сделать – это так. Что можно еще сказать в таких случаях?» – сказал Евтушенков.