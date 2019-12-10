Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Информацию об этом сообщили несколько СМИ, в том числе «Интерфакс» со ссылкой на источник. Ее подтвердил «Ведомостям» знакомый экс-мэра. Лужкову было 83 года.
По словам человека в окружении экс-мэра, Лужков скончался в мюнхенской клинике в результате осложнений, появившихся после прохождения плановой операции на сердце. По его информации, экс-мэр не смог выйти из состояния искусственной комы, в которую он был введен перед хирургическим вмешательством. Проведенные врачами реанимационные мероприятия результата не дали, уточняет собеседник.
Председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков рассказал «Открытым медиа», что 8 декабря он общался с Лужковым и тот был «полон сил». «Что очень скорблю из-за этой преждевременной кончины – это так. Что я общался с ним только в воскресенье, и он был полон сил и надежд и желания многое-многое сделать – это так. Что можно еще сказать в таких случаях?» – сказал Евтушенков.
«Лужков допустил непоправимую ошибку – позволил пойти в президенты Примакову»
«Мне искренне жаль, что не стало столь энергичного, жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей», – написал на своей странице в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.
«Юрий Михайлович возглавил Москву в самые сложные для нее годы. И за все это время, что он работал мэром столицы, он служил беззаветно интересам москвичей, никогда не жалел себя. Его уход – это огромная утрата для всех, кто его знал и кто с ним работал», – сказал «Ведомостям» заместитель главы «Роскосмоса» Юрий Росляк, работавший в 2003–2010 гг. первым заместителем мэра в правительстве Москвы.
Лужков руководил Москвой с июня 1992 г. по сентябрь 2010 г. и был уволен тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым с формулировкой «в связи с утратой доверия». Кремль официально не раскрывал причины отставки градоначальника. Источники в администрации президента рассказывали, что Медведев был недоволен решением Лужкова уехать в отпуск, в то время как Москву накрыл дым от лесных пожаров в Центральной России.
При Лужкове в Москве были построены Московская кольцевая автодорога, Третье транспортное кольцо, начался снос пятиэтажек, был достроен парк «Царицыно», заново построен Храм Христа Спасителя, начато строительство делового квартала «Москва-сити». Основатель строительной компании «Интеко», cупруга бывшего мэра Елена Батурина, по данным Forbes, до сих пор является богатейшей женщиной России.
После ухода с поста мэра Лужков начал заниматься развитием собственного бизнеса. В 2013 г. бывший мэр выкупил 87% акций конного завода «Веедерн» в Калининградской области и начал на его базе создавать агрохолдинг. Предприятие Лужкова занимается племенным коневодством и овцеводством, а также выращиванием гречки, грибов, пшеницы и др.
Лужков родился в Москве. Окончил Институт нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина. Работал в Научно-исследовательском институте (НИИ) пластмасс, в управлении Государственного комитета по химии, в Министерстве химической промышленности СССР. С 1968 г. начал партийную карьеру – был районным депутатом Москвы, депутатом Моссовета, в 1987–1990 гг. был депутатом Верховного совета РСФСР. Лужков был одним из основателей партии «Отечество — вся Россия», в результате объединения которой с партией «Единство» в 2001 г., появилась «Единая Россия».