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Листовые чаи Lipton и Brooke Bond уйдут с российского рынка

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Чай марок Lipton и Brooke Bond будет продаваться в России только в формате чая в пакетиках, передает РБК слова пресс-службы российского подразделения Unilever. Компания выведет с российского рынка листовой чай этих брендов. В ассортименте Unilever в России останутся только листовые чаи брендов Sir Thomas Lipton (позиционируется как премиальный бренд, отдельный от Lipton) и Saito.

В компании не объяснили РБК, почему отказались от продаж листового чая Lipton и Brooke Bond в России. В интернет-магазинах Ozon и Perekrestok.ru эти марки представлены только чаем в пакетиках, сообщило издание.

Компания Unilever производит продукты питания, напитки, косметику и средства по уходу за домом. В январе 2020 г. по итогам IV квартала 2019 г. компания заявила, что переоценит портфель чайных брендов. Unilever обещала провести стратегический обзор своего чайного бизнеса по всему миру. Продажи листового чая в России в натуральном исполнении с апреля 2019 г. по март 2020 г. сократились на 4,4%, а чая в пакетиках — на 2,8%, приводит РБК данные Nielsen. В денежном исполнении на пакетированный чаи приходится 72% общего объема продаж в России.

Ранее по теме: Владелец Lipton и Brooke Bond готовится продать свой чайный бизнес

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных