Листовые чаи Lipton и Brooke Bond уйдут с российского рынка

Компания Unilever производит продукты питания, напитки, косметику и средства по уходу за домом. В январе 2020 г. по итогам IV квартала 2019 г. компания заявила, что переоценит портфель чайных брендов. Unilever обещала провести стратегический обзор своего чайного бизнеса по всему миру. Продажи листового чая в России в натуральном исполнении с апреля 2019 г. по март 2020 г. сократились на 4,4%, а чая в пакетиках — на 2,8%, приводит РБК данные Nielsen. В денежном исполнении на пакетированный чаи приходится 72% общего объема продаж в России.