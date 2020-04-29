Листовые чаи Lipton и Brooke Bond уйдут с российского рынка
Чай марок Lipton и Brooke Bond будет продаваться в России только в формате чая в пакетиках, передает РБК слова пресс-службы российского подразделения Unilever. Компания выведет с российского рынка листовой чай этих брендов. В ассортименте Unilever в России останутся только листовые чаи брендов Sir Thomas Lipton (позиционируется как премиальный бренд, отдельный от Lipton) и Saito.
В компании не объяснили РБК, почему отказались от продаж листового чая Lipton и Brooke Bond в России. В интернет-магазинах Ozon и Perekrestok.ru эти марки представлены только чаем в пакетиках, сообщило издание.
Компания Unilever производит продукты питания, напитки, косметику и средства по уходу за домом. В январе 2020 г. по итогам IV квартала 2019 г. компания заявила, что переоценит портфель чайных брендов. Unilever обещала провести стратегический обзор своего чайного бизнеса по всему миру. Продажи листового чая в России в натуральном исполнении с апреля 2019 г. по март 2020 г. сократились на 4,4%, а чая в пакетиках — на 2,8%, приводит РБК данные Nielsen. В денежном исполнении на пакетированный чаи приходится 72% общего объема продаж в России.