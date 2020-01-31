Владелец Lipton и Brooke Bond готовится продать свой чайный бизнес

Как пишет издание, компания изучает возможность продажи чайного бизнеса из-за падения спроса на черный чай в течение нескольких лет. По оценке собеседников журнала, чайный бизнес компании может быть оценен при продаже в $8 млрд. За эту цену в 2018 г. компания продала свои активы по производству спредов, аналогичные по размеру и географическому охвату. В Unilever отмечают что чайный бизнес может быть интересен другим производителям чая, потому что поможет сократить расходы на разрозненном и фрагментированном рынке. В компании уточнили, что готовы как к прямой продаже активов, так и к другим формам изменения структуры собственности на чайный бизнес.