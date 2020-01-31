Владелец Lipton и Brooke Bond готовится продать свой чайный бизнес
Британо-нидерландская корпорация Unilever, один из крупнейших производителей чая под брендами Lipton, Brooke Bond и PG Tips, может предложить свои активы другим представителям чайного бизнеса полностью или частично. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей руководства корпорации.
Как пишет издание, компания изучает возможность продажи чайного бизнеса из-за падения спроса на черный чай в течение нескольких лет. По оценке собеседников журнала, чайный бизнес компании может быть оценен при продаже в $8 млрд. За эту цену в 2018 г. компания продала свои активы по производству спредов, аналогичные по размеру и географическому охвату. В Unilever отмечают что чайный бизнес может быть интересен другим производителям чая, потому что поможет сократить расходы на разрозненном и фрагментированном рынке. В компании уточнили, что готовы как к прямой продаже активов, так и к другим формам изменения структуры собственности на чайный бизнес.
Unilever — англо-голландская корпорация, которая работает более чем в 100 странах. Среди продовольственных брендов в портфеле компании приправы и замороженные продукты Knorr, мороженое Magnum, чай Lipton и др. Помимо продуктов питания Unilever выпускает косметику и бытовую химию, в том числе под брендами Domestos, Persil, Dove, Rexona, Clear. В 1971 г. корпорация приобрела Lipton, а в 1984 году купила Brooke Bond, крупнейшую в мире чайную компанию. В последние годы она расширила портфель, купив производителя травяных чаев Pukka, бренд Tazo у Starbucks и австралийский чайный бренд T2. Unilever имеет совместное предприятие с PepsiCo Inc. по производству готового чая Lipton.
Годовые продажи чая в компании составляют $3,3 млрд (€3 млрд) . Рост продаж за последние три месяца 2019 г. составил 1,5%, по сравнению с 2,9% в предыдущем году. При этом объемы продаж упали при растущих ценах на чай, а развитие направления травяных чаев и других напитков не компенсировало изменение вкусовых предпочтений потребителей и снижение спроса на черный чай.