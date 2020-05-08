Роспотребнадзор рекомендовал остановить раздельный сбор мусора на время пандемии

В середине марта Минприроды запросило у Минфина 12 млрд руб. на закупку и установку контейнеров для сбора мусора в регионах, как смешанного, так и раздельного. По данным Российского экологического оператора (оператор реформы обращения с твердыми коммунальными отходами), на эти деньги будет куплено 750 000 мусорных баков. Ранее о необходимости купить контейнеры для раздельного сбора сообщили более половины регионов России, напомнили в Минприроды. Раздельный сбор мусора в России пытаются ввести с 2020 г.