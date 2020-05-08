Роспотребнадзор рекомендовал остановить раздельный сбор мусора на время пандемии
Роспотребнадзор рекомендовал на время пандемии коронавирусной инфекции приостановить раздельный сбор мусора, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. По мнению Роспотребнадзора, при сортировке смешанных бытовых отходов и их дальнейшей переработке повышается риск заражения сотрудников предприятий, занимающихся утилизацией мусора. Речь также идет и о переработке вторсырья.
Роспотребнадзор пояснил, что бытовой мусор пациентов с легкой формой COVID-19, осуществляющих лечение дома, может быть заражен. Возбудитель новой коронавирусной инфекции погибает только через трое суток, напоминает ведомство.
Система раздельного сбора мусора сейчас внедрена не во всех регионах. Во многих городах и малых населенных пунктах сбор отходов осуществляется в общие контейнеры. После смешанные отходы свозятся на специальные полигоны, пояснили в Роспотребнадзоре.
В середине марта Минприроды запросило у Минфина 12 млрд руб. на закупку и установку контейнеров для сбора мусора в регионах, как смешанного, так и раздельного. По данным Российского экологического оператора (оператор реформы обращения с твердыми коммунальными отходами), на эти деньги будет куплено 750 000 мусорных баков. Ранее о необходимости купить контейнеры для раздельного сбора сообщили более половины регионов России, напомнили в Минприроды. Раздельный сбор мусора в России пытаются ввести с 2020 г.