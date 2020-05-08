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Роспотребнадзор рекомендовал остановить раздельный сбор мусора на время пандемии

Ведомости

Роспотребнадзор рекомендовал на время пандемии коронавирусной инфекции приостановить раздельный сбор мусора, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. По мнению Роспотребнадзора, при сортировке смешанных бытовых отходов и их дальнейшей переработке повышается риск заражения сотрудников предприятий, занимающихся утилизацией мусора. Речь также идет и о переработке вторсырья.

Роспотребнадзор пояснил, что бытовой мусор пациентов с легкой формой COVID-19, осуществляющих лечение дома, может быть заражен. Возбудитель новой коронавирусной инфекции погибает только через трое суток, напоминает ведомство.

Система раздельного сбора мусора сейчас внедрена не во всех регионах. Во многих городах и малых населенных пунктах сбор отходов осуществляется в общие контейнеры. После смешанные отходы свозятся на специальные полигоны, пояснили в Роспотребнадзоре.

В середине марта Минприроды запросило у Минфина 12 млрд руб. на закупку и установку контейнеров для сбора мусора в регионах, как смешанного, так и раздельного. По данным Российского экологического оператора (оператор реформы обращения с твердыми коммунальными отходами), на эти деньги будет куплено 750 000 мусорных баков. Ранее о необходимости купить контейнеры для раздельного сбора сообщили более половины регионов России, напомнили в Минприроды. Раздельный сбор мусора в России пытаются ввести с 2020 г.

Ранее по теме: На мусоре можно неплохо заработать

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных