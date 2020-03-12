На мусоре можно неплохо заработать

«Собирать мусор не так модно, как заниматься блокчейном, но намного полезнее для окружающей среды», – говорит 23-летний выпускник МФТИ Никита Никиш- кин. В июле 2018 г. он вместе с однокурсником Алексеем Хацкевичем запустил приложение «Убиратор». Онлайн-платформа, похожая на Uber, сводит «генераторов мусора» (магазины, склады, офисные центры и проч.) с мелкими сборщиками макулатуры. Небольшим компаниям нужно каждый день избавляться от макулатуры, но заказывать грузовую машину слишком дорого, поэтому они ищут частных водителей. В Москве тысячи водителей зарабатывают на жизнь сбором макулатуры, говорит Никишкин. Они собирают по магазинам и кафе ненужные коробки, бумагу и картон, а затем продают макулатуру в пункты приема по 6000–8000 руб. за 1 т. «Убиратор» помогает автоматизировать процесс. Компания в онлайновом режиме заказывает вывоз макулатуры на конкретное время. Сборщик принимает заказ, забирает вторсырье, а затем отвозит в пункт приема. Меньше чем за год к сервису подключилось 30 компаний со 160 точками сбора мусора и 45 водителей. Сервис берет комиссионные в 25% стоимости проданного сырья в среднем.