На мусоре можно неплохо заработать
Статья впервые была опубликована в приложении к газете «Ведомости» – «Справочнике карьериста 2019/2020», вышедшем в сентябре 2019 г.
«Собирать мусор не так модно, как заниматься блокчейном, но намного полезнее для окружающей среды», – говорит 23-летний выпускник МФТИ Никита Никиш- кин. В июле 2018 г. он вместе с однокурсником Алексеем Хацкевичем запустил приложение «Убиратор». Онлайн-платформа, похожая на Uber, сводит «генераторов мусора» (магазины, склады, офисные центры и проч.) с мелкими сборщиками макулатуры. Небольшим компаниям нужно каждый день избавляться от макулатуры, но заказывать грузовую машину слишком дорого, поэтому они ищут частных водителей. В Москве тысячи водителей зарабатывают на жизнь сбором макулатуры, говорит Никишкин. Они собирают по магазинам и кафе ненужные коробки, бумагу и картон, а затем продают макулатуру в пункты приема по 6000–8000 руб. за 1 т. «Убиратор» помогает автоматизировать процесс. Компания в онлайновом режиме заказывает вывоз макулатуры на конкретное время. Сборщик принимает заказ, забирает вторсырье, а затем отвозит в пункт приема. Меньше чем за год к сервису подключилось 30 компаний со 160 точками сбора мусора и 45 водителей. Сервис берет комиссионные в 25% стоимости проданного сырья в среднем.
Сейчас «Убиратор» сдает по 250 т макулатуры в пункты приема отходов каждый месяц, говорит Никишкин. Оборот компании за 10 месяцев существования составил 5,5 млн руб.
Спец по мусору
У Никишкина богатый опыт в сфере раздельного сбора отходов. Еще на первом курсе он организовал сбор макулатуры и пластмассовых бутылок в МФТИ. Студенты установили в Долгопрудном 100 контейнеров для пластика, купили грузовую машину для сбора отходов, арендовали склад для хранения мусора и приобрели пресс – деньги собирали на краудфандинговых платформах, выигрывали гранты и получали частные пожертвования от компаний и предпринимателей. За семь лет проект «Чистое дело» привлек около 2,5 млн руб., говорит Никишкин. А в 2017 г. он запустил уже всероссийскую акцию «Добрая школа» по сбору макулатуры в школах – проект работает в 66 городах страны.
Проекты вышли на самоокупаемость, но не приносили прибыли. А Никишкин мечтал о прибыльном бизнесе. Еще когда он организовал «Добрую школу», ему приходилось постоянно искать водителей, которые будут забирать макулатуру из школ. Так появилась идея создать агрегатор сборщиков макулатуры.
Практически сразу же после запуска «Убиратор» получил конвертируемый заем в $100 000 от венчурного фонда TealTech Capital. Никишкин на встрече менторов МФТИ познакомился с инвестиционным директором фонда Ильей Кобяковым. Кобякову идея понравилась. В России множество приложений для поиска таксистов, разнорабочих и курьеров, но агрегатора сборщиков мусора еще не было, говорит Кобяков.
Груды макулатуры
По закону компании не имеют права выбрасывать в мусорные контейнеры или вывозить на полигоны макулатуру, шины, пластмассовую упаковку и металлолом – вторсырье нужно сдавать на переработку. В июле 2017 г. правительство составило список более чем из 100 видов отходов, запрещенных к захоронению. Компания должна вести учет, какой объем отходов
у нее образуется и куда сдается вторсырье, поясняет руководитель ассоциации «Раздельный сбор» Татьяна Нагорская. Но так поступают немногие: в России ежегодно образуется около 12 млн т макулатуры и только 27% идет на переработку, остальное вывозится на полигоны, по данным исследования Высшей школы экономики.
Большинству компаний накладно сдавать вторсырье на переработку. Сервисные компании готовы вывозить отходы только большими партиями – от 300 кг, рассказывает Никишкин. Однако есть множество мелких магазинов и кафе, у которых в день накапливается лишь 30–50 кг картона, а склада для хранения отходов нет. И большинство торговых точек просто выбрасывают макулатуру на помойку. Другие продают или вовсе отдают бесплатно картон и бумагу местным дворникам и частным сборщикам, отмечает Никишкин.
Сбором макулатуры заняты тысячи москвичей на собственных или арендованных машинах, знает менеджер пункта приема вторсырья «Вторим» Александр Кучумов. «Вторим» принимает по 30–50 т вторсырья в месяц от 1200 клиентов, около половины – частные сборщики. С января 2019 г. физлица не должны платить НДФЛ от продажи макулатуры, поэтому сбор вторсырья стал еще выгоднее, говорит Кучумов.
Но, связываясь с частниками, компании рискуют. Местные власти стали чаще проверять документы об утилизации отходов. Нарушителям грозят штрафы до 250 000 руб. либо приостановка деятельности до 90 дней, предупреждает старший юрист «ФБК Legal» Елизавета Капустина.
Дворник — не конкурент
Никишкин придумал, как решить проблему утилизации небольших партий отходов – от 35 кг. Сервис заключает с магазином договор на вывоз сырья, который можно предъявить контролирующим органам. А частные сборщики, подключенные к «Убиратору», объезжают сразу несколько разных клиентов и забирают макулатуру. Первый клиент у «Убиратора» появился летом 2018 г., сразу после запуска, – сеть «Вкусвилл».
Работники магазинов «Вкусвилл» всегда отдавали картон бесплатно местным дворникам, но контролирующие органы стали требовать от магазинов документы об утилизации отходов, рассказывает Людмила Купряшкина, помощник территориального управляющего сети. В августе сеть заключила с «Убиратором» договор на вывоз отходов из магазина на Абрамцевской улице, а затем стала подключать и другие точки. Сотрудники магазинов сопротивлялись: они боялись, что водители «Убиратора» станут опаздывать и магазин весь день будет завален коробками, вспоминает Купряшкина. Сейчас «Убиратором» пользуется 120 магазинов «Вкусвилл» в Москве, Твери и Санкт-Петербурге. За полгода, по словам Купряшкиной, водители «Убиратора» вывезли из точек около 410 т картона, пластиковых коробов, упаковочной пленки и макулатуры.
Дрессировщик водителей
«Сборщики похожи на бомбил. Когда-то их было очень много, но потом появились агрегаторы такси, и бомбилы пропали», – рассказывает Никишкин. Он искал сборщиков в соцсетях и на сайтах по поиску работы – обещал им, что сервис обеспечит постоянный поток заказов и стабильный ежедневный заработок. Сначала в сервисе зарегистрировалось три водителя, но вскоре сборщики стали рассказывать о приложении друг другу – сейчас к приложению «Убиратор» подключено 45 водителей.
31-летний Марат Мурзаев несколько лет трудился грузчиком и таксистом, но два года назад по совету брата занялся макулатурой. Мурзаев разъезжал на личном автомобиле и забирал коробки и картон у дворников, магазинов и ресторанов. Среди сборщиков жесткая конкуренция – водители бьются за каждую точку, рассказывает Мурзаев. Иногда заказов не было по нескольку дней подряд. В лучшие дни Мурзаев зарабатывал на перепродаже отходов по 3000–4000 руб. за 12-часовую смену. И полгода назад тот же брат посоветовал Мурзаеву скачать приложение «Убиратора», мол, тогда заказы будут регулярными.
Водитель при регистрации в «Убираторе» указывает паспортные данные, номер и марку автомобиля, а также номер банковской карты. Исполнитель принимает заказ и видит на карте маршрут из 4–5 точек, где нужно забрать отходы, а затем водитель везет макулатуру в ближайший пункт приема. Маршруты для водителей составляют восемь специалистов по логистике «Убиратора», говорит Никишкин.
Сборщики – неорганизованные люди, их нужно дрессировать, шутит Никишкин. Магазины обычно хотят, чтобы машина приехала за мусором в течение нескольких часов. Но водители часто опаздывали или вовсе не приезжали на заказ – попадали в пробку, выключали телефон либо просто забывали выехать. Сначала менеджеры «Убиратора» звонили водителям за несколько часов до заказа, а сейчас водитель нажимает кнопку «Выехать на заказ» в приложении. Если водитель все равно не приезжает за мусором, сервис блокирует его учетную запись на месяц. Водители, которые работают без нареканий, получают дополнительное вознаграждение, говорит Никишкин.
Проблемы роста
Никишкин мечтает, что в 2020 г. водители «Убиратора» будут объезжать по 1300 точек в день, выручка компании составит более 400 млн руб. и наконец появится чистая прибыль. Нынешних 30 клиентов явно недостаточно: «Убиратор» убыточен и снова ищет инвесторов. Чтобы привлекать новых клиентов, сервис расширяет ассортимент принимаемого мусора. Теперь водители забирают у магазинов не только макулатуру, но и полиэтиленовую пленку, строительные отходы и деревянные поддоны. А вскоре Никишкин начнет принимать заказы на вывоз металлолома и пищевых отходов. Мелкие магазины отдают мусор бесплатно, но крупным клиентам, которые сдают от 200 кг макулатуры, «Убиратор» стал платить по 3–5 руб. за 1 кг.
Львиную долю денег TealTech стартап потратил на разработку – нанял шесть программистов для доработки приложения, рассказывает Никишкин. Сейчас магазины могут заказать вывоз мусора только в мессенджере или по телефону. Сотрудник точки, как правило, не может определить точный вес макулатуры, а «Убиратор» хочет прогнозировать ежедневные объемы мусора. Планируется автоматизировать подбор маршрута для водителей.
Тем временем у «Убиратора» стали появляться последователи – сервисы «Чисто-чисто», «Реактор» и проч. Стартап «Реактор» (корпоративный проект «Сибура») был запущен в январе 2019 г., за четыре месяца он выполнил 500 заказов и собрал 54 т вторсырья, рассказал гендиректор стартапа Максим Ремчуков (и директор «Сибура» по устойчивому развитию).
«Убиратор» оценивает российский рынок промышленных и бытовых отходов в $10 млрд и надеется за пять лет занять 0,7% этого рынка. Рост создаст «Убиратору» проблемы, предупреждает основатель портала YouDo Денис Кутергин. Армию водителей-фрилансеров нужно контролировать, чтобы они не воровали макулатуру. Соблазн высок – водители получают мусор от магазинов бесплатно. Сейчас пункты приема переводят деньги за макулатуру на расчетный счет ООО «Убиратор», а тот, в свою очередь, перечисляет деньги на банковскую карту водителя. Как только число получателей денег сильно вырастет, сервис привлечет внимание контролирующих органов, предупреждает Кутергин. Он рекомендует подключать к сервису только самозанятых водителей, которые будут платить налог на профессиональный доход. Это сузит аудиторию, но желающие все равно найдутся: в России миллионы людей хотят подзаработать, а хороших сервисов очень мало, считает Кутергин.