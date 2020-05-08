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Минтранс не увидел предпосылок банкротства «Уральских авиалиний»

Ведомости

Предпосылок банкротства или других тревожных тенденций относительно финансово-экономического состояния «Уральских авиалиний» нет, считает Министерство транспорта. В сообщении ведомства, текст которого приводит ТАСС, отмечается, что с гендиректором компании Сергеем Скуратовым были проведены консультации. Он должен предоставить документы, на основании которых правительство рассмотрит вопрос о субсидиях перевозчику.

Авиакомпаниям из резервного фонда правительства будет выделено 23,4 млрд руб., напомнил Минтранс. Еще около 10 млрд он предложил выделить аэропортам. После июля, по прогнозам ведомства, авиаотрасли может потребоваться еще около 30 млрд.

Ранее полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов заявил, что «Уральские авиалинии» из-за прекращения полетов находятся на грани банкротства. По его словам, банки отказываются выдавать авиакомпании кредиты. Перевозчик подтвердил, что у него есть проблемы с кредитованием, но заверил, что ситуация находится под контролем. «Уральские авиалинии» хотят занять около 3 млрд руб., сообщил источник «Ведомостей». Сбербанк и ВТБ выразили готовность рассмотреть варианты поддержки авиакомпании.

«Уральские авиалинии» входят в число крупнейших авиакомпаний России, занимая четвертое место после «Аэрофлота», S7 и «Победы». В январе – марте компания перевезла 1,8 млн человек. Именно «Уральские авиалинии» вместе с «Аэрофлотом» еще в марте сильнее других регулярных авиакомпаний пострадали из-за эпидемии – от закрытия международных рейсов.

Ранее по теме: Власти заявили о близости «Уральских авиалиний» к банкротству

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных