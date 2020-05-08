Минтранс не увидел предпосылок банкротства «Уральских авиалиний»

Ранее полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов заявил, что «Уральские авиалинии» из-за прекращения полетов находятся на грани банкротства. По его словам, банки отказываются выдавать авиакомпании кредиты. Перевозчик подтвердил, что у него есть проблемы с кредитованием, но заверил, что ситуация находится под контролем. «Уральские авиалинии» хотят занять около 3 млрд руб., сообщил источник «Ведомостей». Сбербанк и ВТБ выразили готовность рассмотреть варианты поддержки авиакомпании.