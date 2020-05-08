Власти заявили о близости «Уральских авиалиний» к банкротству

Власти заявили о близости «Уральских авиалиний» к банкротствуАвиакомпания уверяет, что ситуация находится под контролем
Авиакомпания «Уральские авиалинии» из-за прекращения полетов находится на грани банкротства, заявил полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов изданию Ura.ru. По его словам, к нему обратился директор авиакомпании Сергей Скуратов, сообщив, что ни Сбербанк, ни ВТБ не дают «Уральским авиалиниям» кредиты.
«Я с [президентом Сбербанка Германом] Грефом разговаривал, с [председателем правления ВТБ Андреем] Костиным. [Они говорят]: у нас есть позиция, и речь идет не об уральской авиакомпании, речь идет об авиационной отрасли в целом», – рассказал Цуканов. Он предложил рассмотреть вопрос о спасении «Уральских авиалиний» в правительстве и, возможно, предоставить компании государственные гарантии или финансирование.
Представитель «Уральских авиалиний» подтвердил «Ведомостям», что у компании существуют определенные проблемы с кредитованием, но заявил, что ситуация находится под контролем. «Полагаем, эти вопросы мы решим тем или иным способом», – заявил он. Представитель добавил, что из-за коронавируса авиакомпании пришлось переоборудовать 12 воздушных судов для грузовых перевозок. Она привезла из Китая в Россию более 100 т гуманитарной помощи, часть груза была перевезена на благотворительной основе. Кроме того, «Уральские авиалинии» участвуют в возвращении россиян из-за рубежа, а их технический центр ремонтирует и обслуживает самолеты других авиакомпаний.
За финансированием в Сбербанк «Уральские авиалинии» обратились в апреле, сообщил «Ведомостям» заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. «Наши профильные службы анализируют документы и обновленную финансовую модель авиакомпании, скорректированную с учетом сложившейся ситуации в отрасли», – сказал он.
Пресс-служба ВТБ заявила Ura.ru, что банк готов рассмотреть варианты поддержки авиакомпании.
«Уральские авиалинии» хотят занять на пополнение оборотных средств около 3 млрд руб., рассказал «Ведомостям» сотрудник российского банка.
«Уральские авиалинии» входят в число крупнейших авиакомпаний России, занимая четвертое место после «Аэрофлота», S7 и «Победы». В январе – марте компания перевезла 1,8 млн человек.
Именно «Уральские авиалинии» вместе с «Аэрофлотом» еще в марте сильнее других регулярных авиакомпаний пострадали из-за эпидемии – от закрытия международных рейсов. «Уральским авиалиниям» пришлось в марте закрыть около 40% всех своих рейсов – такова была доля международных полетов в маршрутной сети авиакомпании.