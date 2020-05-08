Власти заявили о близости «Уральских авиалиний» к банкротству

Представитель «Уральских авиалиний» подтвердил «Ведомостям», что у компании существуют определенные проблемы с кредитованием, но заявил, что ситуация находится под контролем. «Полагаем, эти вопросы мы решим тем или иным способом», – заявил он. Представитель добавил, что из-за коронавируса авиакомпании пришлось переоборудовать 12 воздушных судов для грузовых перевозок. Она привезла из Китая в Россию более 100 т гуманитарной помощи, часть груза была перевезена на благотворительной основе. Кроме того, «Уральские авиалинии» участвуют в возвращении россиян из-за рубежа, а их технический центр ремонтирует и обслуживает самолеты других авиакомпаний.