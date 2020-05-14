Сечин попросил Путина не облагать налогами инвестиции «Роснефти» в генетику
Исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина исключить инвестиции «Роснефти» в генетические технологии из расчета налогооблагаемой базы. «Такое решение стало бы важным стимулом для увеличения поддержки инвестиций в развитие российской генетической отрасли», — сказал Сечин на совещании с президентом.
«Роснефть» является технологическим партнером федеральной научно-технической программы развития генетических технологий до 2027 г. и уже приступила к реализации некоторых пунктов этой программы, напомнил Сечин. Например, на базе биологического факультета МГУ разработана магистерская программа «Геномика и здоровье человека». Первые студенты начнут обучение по этой специальности уже в 2020 г.
Кроме того, зарегистрирована некоммерческая организация, которая примет участие в формировании регуляторной и нормативной базы в области генетики.
Также Сечин рассказал о создании биотехнологического кампуса, который заработает на базе Института биоорганической химии РАН в этом году. Приоритетом работы кампуса на первом этапе станет обследование сотрудников «Роснефти» и членов их семей. «В компании работает более 350 000 человек. И получение первичных генетических данных в интересах здравоохранения и научно-исследовательской работы имеет серьезное значение», — заявил Сечин.
В целом работа «Роснефти» в качестве технологического, организационного партнера будет ориентирована именно на поддержку инициатив ключевых участников российской генетической отрасли, подчеркнул глава компании.