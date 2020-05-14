Сечин попросил Путина не облагать налогами инвестиции «Роснефти» в генетику

Также Сечин рассказал о создании биотехнологического кампуса, который заработает на базе Института биоорганической химии РАН в этом году. Приоритетом работы кампуса на первом этапе станет обследование сотрудников «Роснефти» и членов их семей. «В компании работает более 350 000 человек. И получение первичных генетических данных в интересах здравоохранения и научно-исследовательской работы имеет серьезное значение», — заявил Сечин.