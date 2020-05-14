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Сечин попросил Путина не облагать налогами инвестиции «Роснефти» в генетику

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Исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина исключить инвестиции «Роснефти» в генетические технологии из расчета налогооблагаемой базы. «Такое решение стало бы важным стимулом для увеличения поддержки инвестиций в развитие российской генетической отрасли», — сказал Сечин на совещании с президентом.

«Роснефть» является технологическим партнером федеральной научно-технической программы развития генетических технологий до 2027 г. и уже приступила к реализации некоторых пунктов этой программы, напомнил Сечин. Например, на базе биологического факультета МГУ разработана магистерская программа «Геномика и здоровье человека». Первые студенты начнут обучение по этой специальности уже в 2020 г.

Кроме того, зарегистрирована некоммерческая организация, которая примет участие в формировании регуляторной и нормативной базы в области генетики.

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Также Сечин рассказал о создании биотехнологического кампуса, который заработает на базе Института биоорганической химии РАН в этом году. Приоритетом работы кампуса на первом этапе станет обследование сотрудников «Роснефти» и членов их семей. «В компании работает более 350 000 человек. И получение первичных генетических данных в интересах здравоохранения и научно-исследовательской работы имеет серьезное значение», — заявил Сечин.

В целом работа «Роснефти» в качестве технологического, организационного партнера будет ориентирована именно на поддержку инициатив ключевых участников российской генетической отрасли, подчеркнул глава компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных