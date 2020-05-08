«Роснефть» организует в МГУ магистратуру по геномике человека

«Роснефть» организует в МГУ магистратуру по геномике человекаНефтяная компания обязалась помогать государству развивать исследования в сфере генетики
«Роснефть» совместно с МГУ им. М. В. Ломоносова запустит магистерскую программу «Геномика и здоровье человека», сообщила компания. Ее руководителем назначен заведующий кафедрой генетики биофака МГУ, член-корреспондент РАН Евгений Рогаев. Ученый известен тем, что проводил генетическую экспертизу останков расстрелянного большевиками в 1918 г. последнего российского императора Николая II и членов его семьи.
Обучение студентов оплатит «Роснефть», рассказал «Ведомостям» заместитель проректора по науке МГУ Петр Каменский. Первый набор состоится уже в этом году. «Мы ориентируемся на 5–10 студентов», – добавил Каменский. Он не раскрыл стоимость программы и инвестиции со стороны «Роснефти» в ее создание. Согласно информации на сайте МГУ, стоимость обучения по программам магистратуры на базе биофака составляет 427 560 руб. в год.
Студентов будут учить высокопроизводительному секвенированию (способ получения генетической информации) и методикам обработки полученных данных, добавил Каменский.
«Роснефть» занялась генетическими технологиями совсем недавно. 31 декабря 2019 г. президент России Владимир Путин поручил привлечь нефтяную компанию к реализации федеральной программы развития генетических технологий. А в марте во исполнение указа главы государства «Роснефть» подписала соглашение с правительством. Стороны договорились добиться снижения зависимости российской науки и промышленности от иностранных баз генетических и биологических данных, а также сделать страну одним из лидеров в этой области к 2027 г.
По условиям соглашения «Роснефть» создаст и будет финансировать центр комплексных исследований в области генетических технологий и генетического редактирования. Русская служба BBC со ссылкой на источники сообщала, что куратором проекта может стать детский эндокринолог Мария Воронцова. Журнал The New Times в 2016 г. назвал ее предполагаемой старшей дочерью Путина. Воронцова также входит в совет по реализации программы по развитию генетических технологий.
29 апреля «Роснефть» зарегистрировала АНО «Развитие генетических технологий». Его возглавил доктор биологических наук, профессор Константин Северинов, следует из данных базы «СПАРК-Интерфакса». Компания займется исследованиями в области биотехнологий, а также деятельностью по обработке данных. Северинов еще 29 апреля отказался комментировать эту информацию «Ведомостям».
Один из проектов АНО связан с «секвенированием жителей России», рассказали Русской службе BBC источники, знакомые с деталями проекта.
«Роснефть» назвала материал Русской службы BBC «ложью» и пообещала обратиться в суд для «опровержения ложной информации, признания сведений недостоверными и возмещения ущерба ее репутации».
Профессор «Сколтеха» Филипп Хайтович говорит, что собранные данные в связке с другими сведениями (например, как часто и чем человек болеет, его работоспособность, стрессоустойчивость, привычки) могли бы помочь найти генетические маркеры разных характеристик человека, начиная от здоровья и заканчивая чертами характера. Такие работы уже существуют, но для многих характеристик, например роста или интеллекта, хороших маркеров еще не найдено. «Если собрать на каждого генотипируемого человека полное досье с сотнями характеристик, то на часть из них маркеры найдутся. Возможно, это именно то, что "Роснефть" и планирует», – предположил он.
Близкий к «Роснефти» человек говорит, что компания привлечена к развитию технологий генетического редактирования, обеспечения разработки биологических препаратов, диагностических систем и иммунобиологических средств для здравоохранения, биотехнологий для сельского хозяйства и промышленности. «Роснефть» рассчитывает, что в перспективе эти разработки можно будет использовать и в ТЭКе.
Представитель госкомпании на вопросы «Ведомостей» не ответил.