«Роснефть» организует в МГУ магистратуру по геномике человека

Профессор «Сколтеха» Филипп Хайтович говорит, что собранные данные в связке с другими сведениями (например, как часто и чем человек болеет, его работоспособность, стрессоустойчивость, привычки) могли бы помочь найти генетические маркеры разных характеристик человека, начиная от здоровья и заканчивая чертами характера. Такие работы уже существуют, но для многих характеристик, например роста или интеллекта, хороших маркеров еще не найдено. «Если собрать на каждого генотипируемого человека полное досье с сотнями характеристик, то на часть из них маркеры найдутся. Возможно, это именно то, что "Роснефть" и планирует», – предположил он.