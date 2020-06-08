ВВС изменила статью о генетическом центре после разъяснений «Роснефти»

Статья ВВС была опубликована 29 апреля, «Роснефть» называла находящиеся в ней сведения «ни на чем не основанной ложью» и заявляла о намерении обратиться в суд. 14 мая на совещании у Путина о развитии генетических технологий было объявлено, что в России в партнерстве с «Роснефтью» будет создано три геномных центра.