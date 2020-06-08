ВВС изменила статью о генетическом центре после разъяснений «Роснефти»
«Русская служба ВВС» исправила статью об участии «Роснефти» в создании центра генетических исследований. Правки были внесены «на основе последующих разъяснений со стороны "Роснефти"», а информация не соответствовала стандартам, необходимым для публикации, указано в примечании редакции. Также в новой версии статьи нет сведений о ее авторах.
Из текста была удалена информация о том, что в наблюдательный совет организации войдут главный исполнительный директор Игорь Сечин, также были удалены сведения о размерах финансирования центра. В новой редакции нет упоминаний о возможном назначении куратором этого центра Марии Воронцовой, которую журнал The New Times в 2016 г. назвал предполагаемой старшей дочерью президента Владимира Путина.
Статья ВВС была опубликована 29 апреля, «Роснефть» называла находящиеся в ней сведения «ни на чем не основанной ложью» и заявляла о намерении обратиться в суд. 14 мая на совещании у Путина о развитии генетических технологий было объявлено, что в России в партнерстве с «Роснефтью» будет создано три геномных центра.