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«Роснефть» назвала ложью статью BBC о генетическом центре за $1 млрд

Ведомости

«Роснефть» назвала ложью материал Русской службы BBC об участии компании в создании центра генетических исследований. «Роснефть» намерена обратиться в суд для «опровержения ложной информации, признания сведений недостоверными и возмещения ущерба ее репутации».

«Роснефть», по данным BBC, в марте договорилась с правительством о создании центра комплексных исследований в области генетических технологий. Куратором проекта может стать детский эндокринолог Мария Воронцова, рассказали BBC два источника, знакомые с деталями проекта, и подтвердил собеседник в руководстве «Роснефти». Марию Воронцову журнал The New Times в 2016 г. назвал предполагаемой старшей дочерью президента России Владимира Путина. По данным BBC, «Роснефть» до 2027 г. планирует вложить в проект до $1 млрд. Центр планируется построить на Воробьевых горах, рядом с долиной МГУ, в создании которой участвует компания «Иннопрактика». Ее руководителем является Катерина Тихонова, которую агентства Reuters и Bloomberg называли младшей дочерью Путина. Сам президент это не подтверждал.

Катерина Тихонова возглавила Институт искусственного интеллекта МГУ

Его создание поддержал Путин

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев в ответ на просьбу BBC прокомментировать участие Марии Воронцовой в генетическом проекте компании заявил: «Никаких Воронцовых, ничего мы не будем комментировать. Я не знаю, кто такая Мария Воронцова. Все, пока!»

Центр, по информации трех источников BBC, займется полным генетическим анализом жителей России. Рабочее название проекта – «Геном россиян». В ходе исследования планируется выяснить, есть ли типичные для российского этноса «генетические поломки», которые можно выявить и отредактировать. В рамках исследования планируется собрать для изучения генетический материал 100 000 россиян, в основном у сотрудников «Роснефти», рассказали BBC два источника.

Ранее «Роснефть» не раз судилась со СМИ. В сентябре 2016 г. компания просила взыскать с РБК и трех журналистов медиахолдинга более 3 млрд руб. за репутационный вред за статью о приватизации, однако доказать материальный ущерб компании не удалось (при этом статья частично была признана недостоверной и часть информации была удалена). Исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин также судился с «Новой газетой», журналом Forbes и дважды с газетой «Ведомости».

Представитель BBC от комментариев отказался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных