«Роснефть» назвала ложью статью BBC о генетическом центре за $1 млрд
«Роснефть», по данным BBC, в марте договорилась с правительством о создании центра комплексных исследований в области генетических технологий. Куратором проекта может стать детский эндокринолог Мария Воронцова, рассказали BBC два источника, знакомые с деталями проекта, и подтвердил собеседник в руководстве «Роснефти». Марию Воронцову журнал The New Times в 2016 г. назвал предполагаемой старшей дочерью президента России Владимира Путина. По данным BBC, «Роснефть» до 2027 г. планирует вложить в проект до $1 млрд. Центр планируется построить на Воробьевых горах, рядом с долиной МГУ, в создании которой участвует компания «Иннопрактика». Ее руководителем является Катерина Тихонова, которую агентства Reuters и Bloomberg называли младшей дочерью Путина. Сам президент это не подтверждал.
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев в ответ на просьбу BBC прокомментировать участие Марии Воронцовой в генетическом проекте компании заявил: «Никаких Воронцовых, ничего мы не будем комментировать. Я не знаю, кто такая Мария Воронцова. Все, пока!»
Центр, по информации трех источников BBC, займется полным генетическим анализом жителей России. Рабочее название проекта – «Геном россиян». В ходе исследования планируется выяснить, есть ли типичные для российского этноса «генетические поломки», которые можно выявить и отредактировать. В рамках исследования планируется собрать для изучения генетический материал 100 000 россиян, в основном у сотрудников «Роснефти», рассказали BBC два источника.
Ранее «Роснефть» не раз судилась со СМИ. В сентябре 2016 г. компания просила взыскать с РБК и трех журналистов медиахолдинга более 3 млрд руб. за репутационный вред за статью о приватизации, однако доказать материальный ущерб компании не удалось (при этом статья частично была признана недостоверной и часть информации была удалена). Исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин также судился с «Новой газетой», журналом Forbes и дважды с газетой «Ведомости».
Представитель BBC от комментариев отказался.