«Роснефть» назвала ложью статью BBC о генетическом центре за $1 млрд

«Роснефть», по данным BBC, в марте договорилась с правительством о создании центра комплексных исследований в области генетических технологий. Куратором проекта может стать детский эндокринолог Мария Воронцова, рассказали BBC два источника, знакомые с деталями проекта, и подтвердил собеседник в руководстве «Роснефти». Марию Воронцову журнал The New Times в 2016 г. назвал предполагаемой старшей дочерью президента России Владимира Путина. По данным BBC, «Роснефть» до 2027 г. планирует вложить в проект до $1 млрд. Центр планируется построить на Воробьевых горах, рядом с долиной МГУ, в создании которой участвует компания «Иннопрактика». Ее руководителем является Катерина Тихонова, которую агентства Reuters и Bloomberg называли младшей дочерью Путина. Сам президент это не подтверждал.