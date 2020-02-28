Катерина Тихонова возглавила Институт искусственного интеллекта МГУ

В МГУ им. Ломоносова до конца года появится Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем, следует из презентации ректора университета Виктора Садовничего, представленной на заседании Ученого совета 20 января. «Ведомости» ознакомились с ее копией, достоверность содержания подтвердили два человека, которые присутствовали на мероприятии.