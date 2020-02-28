Катерина Тихонова возглавила Институт искусственного интеллекта МГУ
Его создание поддержал Путин
В МГУ им. Ломоносова до конца года появится Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем, следует из презентации ректора университета Виктора Садовничего, представленной на заседании Ученого совета 20 января. «Ведомости» ознакомились с ее копией, достоверность содержания подтвердили два человека, которые присутствовали на мероприятии.
Согласно презентации, институт возглавит «К. В. Тихонова». Один из собеседников «Ведомостей», знакомый с планами вуза, знает, что речь идет о гендиректоре фонда «Национальное интеллектуальное развитие» (работает под брендом «Иннопрактика», учредитель – МГУ) Катерине Тихоновой.
Reuters и Bloomberg называли ее младшей дочерью президента Владимира Путина.
Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области