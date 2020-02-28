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Катерина Тихонова возглавила Институт искусственного интеллекта МГУ

Его создание поддержал Путин
Ангелина Кречетова
Скриншот из интервью Катерины Тихоновой телеканалу «Россия 24» /«Россия 24»

В МГУ им. Ломоносова до конца года появится Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем, следует из презентации ректора университета Виктора Садовничего, представленной на заседании Ученого совета 20 января. «Ведомости» ознакомились с ее копией, достоверность содержания подтвердили два человека, которые присутствовали на мероприятии.

Согласно презентации, институт возглавит «К. В. Тихонова». Один из собеседников «Ведомостей», знакомый с планами вуза, знает, что речь идет о гендиректоре фонда «Национальное интеллектуальное развитие» (работает под брендом «Иннопрактика», учредитель – МГУ) Катерине Тихоновой.

Reuters и Bloomberg называли ее младшей дочерью президента Владимира Путина.

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