Виктор Садовничий: Не соглашусь, что в МГУ нет демократии

Ректор МГУ Виктор Садовничий возглавляет главный вуз страны с 1992 г. В этом году Садовничему исполнилось 80 лет, в конце декабря истекает очередной срок его полномочий. Для ректоров государственных вузов Трудовым кодексом установлен предельный возраст в 65 лет, который по решению учредителя может быть продлен еще на пять лет. Однако для Московского и Санкт-Петербургского университетов действует особый порядок: их руководителей президент назначает своим указом и он же после достижения ими 65-летнего возраста был вправе дважды продлить их полномочия на новый пятилетний срок. Садовничему полномочия продлевались уже дважды, в 2009 и 2014 гг. Но на прошлой неделе Госдума одобрила поправку о бессрочных полномочиях ректоров и сняла ограничения по возрасту для ректоров МГУ и СПбГУ. После чего Садовничий согласился дать интервью «Ведомостям».