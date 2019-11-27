Виктор Садовничий: Не соглашусь, что в МГУ нет демократии
Ректор МГУ Виктор Садовничий возглавляет главный вуз страны с 1992 г. В этом году Садовничему исполнилось 80 лет, в конце декабря истекает очередной срок его полномочий. Для ректоров государственных вузов Трудовым кодексом установлен предельный возраст в 65 лет, который по решению учредителя может быть продлен еще на пять лет. Однако для Московского и Санкт-Петербургского университетов действует особый порядок: их руководителей президент назначает своим указом и он же после достижения ими 65-летнего возраста был вправе дважды продлить их полномочия на новый пятилетний срок. Садовничему полномочия продлевались уже дважды, в 2009 и 2014 гг. Но на прошлой неделе Госдума одобрила поправку о бессрочных полномочиях ректоров и сняла ограничения по возрасту для ректоров МГУ и СПбГУ. После чего Садовничий согласился дать интервью «Ведомостям».
– Такое решение еще не принято. Это должен решить президент.
– Нет. Вы плохо знаете президента, он так решения не принимает. Я состоявшийся человек. Для меня важнее, чтобы МГУ продолжал развиваться.
– Этот человек должен быть абсолютно предан МГУ, он не будет жалеть сил, времени, себя. Потому что это трудная работа.
– Найдутся.
– Надо любить коллектив и свою работу. В МГУ очень сложный коллектив, очень сложный. 100 000 человек! И тут надо, чтобы они понимали и чувствовали, что ты стараешься во благо.