Путин сможет оставить Садовничего на посту ректора МГУ

Российская политическая система не институциализирована, говорит политолог Аббас Галлямов: «Регламенты, правила, процедуры вторичны по отношению к желанию начальства: дали команду – и все побежали выполнять. Скорость внесения поправки заставляет предположить, что распоряжение поступило с самого верху». Вообще-то сейчас в Думе внимательно относятся к тому, чтобы в законопроекты не вносились не имеющие к ним прямого отношения поправки, но в этом случае было сделано исключение, отмечает эксперт. Хотя непонятно, почему внесением таких изменений не озаботились раньше, недоумевает Галлямов: «Видимо, изначально никто продления полномочий Садовничего не лоббировал, иначе поправки были бы внесены давно. Скорее всего, решение принял сам президент после личной встречи с ректором». Решение о возможном продлении полномочий Садовничего эксперт связывает с психологией – видимо, президенту надоели все разговоры об обновлении и замене старых кадров новыми. «Возможно, кто-то делал попытки убрать Садовничего с поста ректора МГУ, а президента это разозлило и он поступил наоборот», – резюмирует эксперт.