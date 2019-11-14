Путин сможет оставить Садовничего на посту ректора МГУ
Комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал палате поддержать во втором чтении законопроект о совершенствовании практической подготовки обучающихся. Одна из поправок ко второму чтению разрешает президенту Владимиру Путину продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ неограниченное число раз, сообщает ТАСС. Документ с поправкой пока не опубликован.
Авторы поправки – первый вице-спикер Иван Мельников, вице-спикер Госдумы Александр Жуков, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский и глава думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов, уточняет «РИА Новости». Докладчиком на заседании комитета была зампред комитета Госдумы по образованию Любовь Духанина.
Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов от «Единой России» еще в 2018 г. В первом чтении его приняли в июле 2019 г. Изначально законопроект посвящен практической подготовке учащихся, в частности законодательно закрепляет понятие «практическая подготовка» и регулирует реализацию образовательных онлайн-программ. Во втором чтении с новой поправкой он будет рассмотрен в Госдуме 20 ноября.
Всего в таблице поправок к законопроекту 33 поправки на принятие, в том числе о сетевой организации образовательных программ, о безопасности обучающихся и другие. Поправка о сроке полномочий ректоров вносится в закон об МГУ и СПбГУ 2009 г. В статье 2 этого закона, где говорится, что по достижении ректорами предельного возраста для этой должности президент может продлевать их полномочия дважды, поправка исключает слово «дважды». Поправка была внесена в последний момент в другой законопроект об образовании, потому что нужно было решить вопрос очень оперативно и для этого найти, куда ее вставить для принятия в ближайшее время, пояснил собеседник «Ведомостей» в Госдуме.
Для ректоров государственных вузов ст. 332 Трудового кодекса установлен предельный возраст в 65 лет, который по решению учредителя может быть продлен до 70 лет. Но для Московского и Санкт-Петербургского госуниверситетов действует особый порядок, регулируемый принятым осенью 2009 г. специальным законом: их ректоров назначает президент своим указом, и он же после достижения ими 65-летнего возраста может дважды продлить их полномочия на новый пятилетний срок.
Возглавляющему МГУ с 1992 г. Садовничему, которому в апреле исполнилось 80 лет, полномочия продлевались уже дважды – в декабре 2009 г. и декабре 2014 г. Хотя накануне второго переназначения в научном сообществе говорили, что ректор может покинуть свой пост и стать почетным президентом МГУ. Последнюю встречу с Садовничим Путин провел 29 октября. На ней, по сообщениям информагентств, обсуждалась подготовка к празднованию 270-летия МГУ, которое будет отмечаться в 2024–2025 гг. Но еще одной важной темой разговора в закрытой части встречи могла стать дальнейшая судьба самого Садовничего.
Источники «Ведомостей» в Кремле ранее говорили, что Садовничий может покинуть пост ректора до конца года. По их словам, он может стать президентом МГУ или перейти на работу в научно-технологическую долину университета. Менять закон, чтобы продлить полномочия Садовничего в третий раз, вероятно, не будут, отмечали собеседники. Источник «Ведомостей» в МГУ также предполагал, что Садовничий, скорее всего, получит должность в инновационном научно-технологическом центре МГУ «Воробьевы горы». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о том, обсуждалась ли отставка ректора на встрече Путина и Садовничего, заявил: «Обсуждались планы дальнейшего развития МГУ. Садовничий продолжает руководить университетом».
Отвечая на вопрос «Интерфакса», Садовничий сказал, что решение вопроса, остается ли он ректором МГУ на следующий срок, «за президентом страны». «Решения пока нет. Я, конечно, волнуюсь, но у меня есть еще месяц ожидания до окончания положенного срока», – сказал он. Пресс-секретарь МГУ Лариса Бакулина отказалась от комментариев.
Российская политическая система не институциализирована, говорит политолог Аббас Галлямов: «Регламенты, правила, процедуры вторичны по отношению к желанию начальства: дали команду – и все побежали выполнять. Скорость внесения поправки заставляет предположить, что распоряжение поступило с самого верху». Вообще-то сейчас в Думе внимательно относятся к тому, чтобы в законопроекты не вносились не имеющие к ним прямого отношения поправки, но в этом случае было сделано исключение, отмечает эксперт. Хотя непонятно, почему внесением таких изменений не озаботились раньше, недоумевает Галлямов: «Видимо, изначально никто продления полномочий Садовничего не лоббировал, иначе поправки были бы внесены давно. Скорее всего, решение принял сам президент после личной встречи с ректором». Решение о возможном продлении полномочий Садовничего эксперт связывает с психологией – видимо, президенту надоели все разговоры об обновлении и замене старых кадров новыми. «Возможно, кто-то делал попытки убрать Садовничего с поста ректора МГУ, а президента это разозлило и он поступил наоборот», – резюмирует эксперт.