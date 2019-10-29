Ректор МГУ встретился с Путиным за два месяца до истечения своих полномочий

Пресс-служба президента России

Президент Владимир Путин провел во вторник встречу с ректором Московского государственного университета (МГУ) Виктором Садовничим. По сообщениям информагентств, одной из главных тем встречи стала подготовка к празднованию 270-летия МГУ, которое будет отмечаться в 2024–2025 гг. Но еще одной важной темой разговора в закрытой части встречи могла стать дальнейшая судьба самого Садовничего.

Для ректоров государственных вузов ст. 332 Трудового кодекса установлен предельный возраст в 65 лет, который по решению учредителя может быть продлен до 70 лет. Однако для Московского и Санкт-Петербургского госуниверситетов действует особый порядок, регулируемый принятым осенью 2009 г. специальным законом: их ректоров назначает президент своим указом, и он же после достижения ими 65-летнего возраста вправе дважды продлить их полномочия на новый пятилетний срок. Возглавляющему МГУ с 1992 г. Садовничему, которому в апреле 2019 г. исполнилось 80 лет, полномочия продлевались уже дважды – в декабре 2009 г. и декабре 2014 г. Хотя накануне второго переназначения в научном сообществе говорили, что ректор может покинуть свой пост и стать почетным президентом МГУ.

В марте 2019 г., выступая на съезде возглавляемого им Российского союза ректоров, Садовничий говорил, что ректорское сообщество готово выступить с инициативой о внесении изменений в Трудовой кодекс, чтобы дать руководителям вузов право занимать свои должности до 70 лет. Это будет способствовать сохранению кадров, способных обеспечивать устойчивое развитие вузов, подчеркивал ректор МГУ. Вскоре после этого такая поправка была разработана группой членов Совета Федерации: ссылаясь на повышение пенсионного возраста, они предлагали увеличить предельный возраст ректоров до 70 лет, а «в отдельных случаях» – и до 75 лет. Однако, как сообщал в июне ТАСС, правительственная комиссия по законопроектной деятельности эту инициативу не поддержала, и сейчас в электронной базе Госдумы такого законопроекта нет.

Как рассказал «Ведомостям» человек в МГУ, этой осенью Садовничий назначил выборы пяти деканов, в том числе и декана механико-математического факультета, обязанности которого с 2006 г. исполняет Владимир Чубариков. По словам собеседника, столь долгое пребывание руководителя родного для Садовничего мехмата в статусе и. о. в МГУ связывали с тем, что ректор готовил это место для себя, а назначение долгожданных выборов декана может быть сигналом о том, что сам Садовничий уже знает решение о своей судьбе. Скорее всего, ректор не станет почетным президентом, а получит должность в инновационном научно-технологическом центре МГУ «Воробьевы горы», говорит собеседник. РБК ранее сообщал, что концепцию научно-технологической долины разрабатывала компания «Иннопрактика» под руководством Катерины Тихоновой, которую Reuters называло дочерью Путина.

О том, что Садовничий до конца года может покинуть свой пост, говорили «Ведомостям» на прошлой неделе и два человека в Кремле. По их словам, ректор может стать президентом университета или перейти на какую-то должность в научно-технологической долине МГУ. Менять закон, чтобы продлить полномочия Садовничего в третий раз, вероятно, не будут, отмечали собеседники.

По словам двух человек, близких к администрации президента, новым ректором МГУ в случае ухода Садовничего может стать «политическая фигура», т. е. специалист с большим бэкграундом. Среди обсуждаемых кандидатур – нынешний проректор МГУ, начальник управления научной политики и организации научных исследований университета Андрей Федянин, знает собеседник в Кремле. Он родился в 1973 г., с отличием окончил физический факультет МГУ и аспирантуру, а с 2014 г. занимает пост проректора. По словам собеседника, к нему расположен сам Садовничий, не против его кандидатуры и в администрации президента.

«Ведомости» направили запрос в пресс-службу МГУ и пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

Должность ректора МГУ всегда была политически значимой, символически это главный вуз страны, не случайно символ высшего образования в России – высотка главного здания МГУ, говорит политолог Алексей Макаркин: «МГУ не просто университет, а символ образования и преемственности, это бренд в государственном масштабе». Он напоминает, что в свое время Садовничий стал первым ректором, избранным на этот пост, их избирали до 1920 г., но большевики прервали эту традицию. Во времена СССР пост ректора МГУ находился в неформальной номенклатуре Политбюро, напоминает эксперт: «Это был вопрос государственного престижа, кому отвечать за университет. Сейчас остается примерно то же самое, хотя механизмы назначения ректора изменились и теперь это находится на президентском уровне».

Пост ректора МГУ скорее статусен, чем значим, как и пост президента Академии наук, считает политолог Михаил Виноградов. Но Садовничий показал свою способность быть тяжеловесом, отстаивал автономию МГУ, например, при введении ЕГЭ, хотя в последнее время все чаще говорилось о работе в университете Катерины Тихоновой, отмечает эксперт. «Трудно представить, что полномочия Садовничего могут быть продлены с учетом длительности срока пребывания и возраста, но сам факт встречи [с Путиным] призван показать, что ротация должна пройти по комфортному для ректора сценарию, без ревизии наследия. Хотя дискуссии о том, не утратил ли при Садовничем МГУ первенство среди российских вузов, вполне возможны в экспертной среде», – резюмирует эксперт.