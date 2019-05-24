Катерина Тихонова стала кандидатом наук

Телеканал «Россия» / программа «Вести»

Гендиректор центра «Иннопрактика» Катерина Тихонова 24 мая защитила диссертацию, представленную на соискание степени кандидата физико-математических наук. Научными руководителями работы на тему «Математические задачи коррекции активности вестибулярных механорецепторов» были ректор МГУ Виктор Садовничий и заведующий кафедрой прикладной механики и управления университета Владимир Александров.

Младшей дочерью Путина Тихонову называли Reuters и Bloomberg. В 2017 г. на вопрос о том, действительно ли Тихонова его дочь, президент ответил, что никогда не обсуждает вопросов про семью и что члены его семьи не занимаются бизнесом и политикой. В декабре 2018 г. она впервые дала интервью телеканалу «Россия 1» в сюжете о российской технологии, способной «запрограммировать подсознание».

О чем диссертация Тихоновой

Диссертация Тихоновой посвящена проблеме устранения нарушений функций вестибулярного аппарата, причинами которых могут быть заболевания или влияние экстремальных условий, например при полете в космос. Она предлагает решать ее с помощью технологии гальванической вестибулярной стимуляции – воздействия на вестибулярный аппарат человека электрическими импульсами. Эту идею Тихонова представляла еще в своей магистерской диссертации.

«Необходимо понимать, что это исследование в области прикладной математики, а не биологии или физиологии», – пояснил «Ведомостям» издатель научно-популярного издания N+1 и преподаватель мехмата МГУ Андрей Коняев. Тихонова воспользовалась существующими математическими моделями, в том числе вестибулярного аппарата, и решила задачу о коррекции возможных отклонений в них, отмечает он.

По данным базы МГУ «Истина», Садовничий был научным руководителем и дипломной работы Тихоновой, а за последние 10 лет лишь трижды становился научным руководителем диссертаций. Основные результаты исследования Тихоновой были изложены в 11 статьях, написанных ею в соавторстве с Садовничим и Александровым в 2012–2019 гг.

Как прошла защита

Защита Тихоновой проходила в здании НИИ механики МГУ на западе Москвы. Прессу начали пускать за полчаса до начала мероприятия и только по спискам. Пишущим журналистам разрешили присутствовать в зале в течение всей защиты, а операторов с телевизионными камерами удалили в момент появления соискателя кандидатской степени. Сотрудников Федеральной службы охраны в зале не было. Это, впрочем, не помогло избежать духоты.

Тихонова появилась в зале вместе с Садовничим и после формальностей (регистрация членов диссертационного совета, зачитывание ученой биографии соискателя и т. д.) приступила к рассказу о своей работе. Заметно волнуясь, она рассказала о сути научного труда и его новизне, иллюстрируя выступление слайдами и пользуясь лазерной указкой. Постепенно соискательница поборола волнение.

Следом слово взяли научные руководители, которые охарактеризовали подопечную с самой лучшей стороны. По словам Садовничего, представленная диссертация – «почти семь лет труда» после магистратуры. Руководитель МГУ вспомнил, что Тихонова сама подошла к нему и сказала, что хочет заниматься математикой, а также настояла, чтобы работа была актуальной и для спортсменов, так как она сама занимается спортивным рок-н-роллом. «Мы получаем достойного специалиста по сложной тематике. Таких ученых очень мало», – резюмировал ректор университета. Александров рассказал, что с Тихоновой они обсуждали научную работу с «с восьми вечера и до часу ночи, общались по скайпу».

После научных руководителей выступили официальные оппоненты, они пришли к выводу, что Тихонова заслуживает присуждения научной степени. Ее работа оформлена «хорошо, любовно», отметил один из оппонентов, главный научный сотрудник Института медико-биологических проблем Российской академии наук Инеса Козловская. «Может, это не важно для мужчин, но для женщин важно. Видно, что продуманы рисунки», – сказала она. В диссертации Тихоновой 45 рисунков. Другой оппонент, профессор Финансового университета при правительстве Александр Чечкин указал на то, что в диссертации встречаются опечатки и неудачные выражения. Он рекомендовал их исправить, если Тихонова решит издать свою работу. Но в то же время он назвал диссертацию первоклассной. Пока выступали оппоненты, зрители немного заскучали, в зале начался небольшой гул.

В конце защиты Тихонова выступила с завершающим словом. Она назвала свою диссертацию первым шагом в исследовании темы, пообещала учесть все замечания и поблагодарила присутствующих в зале.

После этого был объявлен перерыв, во время которого состоялось голосование диссертационного совета. Его члены единогласно решили присудить Тихоновой степень кандидата физико-математических наук. Теперь это решение должна утвердить Высшая аттестационная комиссия.