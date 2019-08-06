Встанет ли МГУ на защиту митингующих студентов

Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке

«Я бы считал, что здесь надо быть очень аккуратным. Главная задача студента – учиться, и мы стараемся ребят просить это делать» Виктор Садовничий, ректор МГУ

Ректор МГУ Виктор Садовничий любит вспоминать своего давнего предшественника – ректора Московского университета Сергея Трубецкого. В 1905 г. Трубецкой встал у дверей аудитории и не пустил студентов на баррикады, где свистели пули. Это был подвиг недавно назначенного ректора, считает Садовничий. Ему самому в дверях стоять не приходилось, но он не раз говорил, что политической деятельности в стенах университета быть не должно: университет должен учить, воспитывать, заниматься научной работой. И любая агитация с призывами в университетах недопустима.

Вот и 6 августа Садовничий призвал студентов университета серьезно обдумывать, участвовать в митингах или нет. Студент, по его словам, должен прежде всего стать хорошим специалистом, отстаивать свою точку зрения в дискуссиях, а к акциям протеста относиться осмотрительно.