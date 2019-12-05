Общество / Расследования

Во что Виктор Садовничий превратил МГУ за 27 лет

«Ведомости» разобрались, как и почему он стал незаменимым ректором главного вуза страны
Александр Соколов Бэла Ляув Елена Мухаметшина Мария Подцероб Максим Иванов
Александр Соколов Бэла Ляув Елена Мухаметшина Мария Подцероб Максим Иванов
Президент Владимир Путин (справа) и ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий пробуют традиционный напиток «медовуху» в студенческий праздник «Татьянин день» /Сергей Гунеев / РИА Новости

«Юрий Михайлович Лужков как-то мне сказал: мы с тобой одной закалки – хозяйственники. То есть я так же понимаю хозяйство в Москве, как ты понимаешь в университете», – рассказывал ректор МГУ Виктор Садовничий «Эху Москвы». Правда, Садовничему удается «хозяйствовать» как минимум в полтора раза дольше Лужкова – 27 лет. Ради того чтобы он и впредь мог управлять университетом, руководство страны раз за разом меняет законы. Владимир Путин подписал закон о продлении полномочий ректоров МГУ и СПбГУ. Для этих двух вузов действует особый порядок: их ректоров назначает президент своим указом, а после достижения ими 65-летнего возраста мог дважды продлевать полномочия на новый пятилетний срок. Теперь их можно переутверждать сколько угодно. Полномочия 80-летнего Садовничего продлевались уже дважды – в декабре 2009 г. и декабре 2014 г. В четверг 5 декабря президент подписал указ о продлении полномочий Садовничего еще на 5 лет.

«Ведомости» попытались разобраться, как и почему он стал незаменимым.

История Садовничего – о том, как простой человек в советское время мог достичь самых высот. Родился в селе Краснопавловка под Харьковом в обычной крестьянской семье: отец трудился краснодеревщиком, печником, кузнецом, мать всю жизнь проработала в колхозе. Получив аттестат, Садовничий отправился работать шахтером в Донбасс и параллельно учился в вечерней рабочей школе. После этого сбылась мечта: смог поступить в МГУ и с отличием окончить мехмат. В 34 года он стал самым молодым профессором университета. Еще через несколько лет он получит государственную премию СССР за вклад в создание тренажера, имитирующего невесомость в земных условиях. На нем до сих пор тренируются российские и зарубежные космонавты. Позднее Садовничий получит еще четыре госпремии. С 1982 г. он бессменно заведует кафедрой математического анализа на мехмате, а с 1992 г. – всем университетом. 

Открытие главного здания МГУ 1 сентября 1953 года. Через пять лет Садовничий поступил на механико-математический факультет Университета /МГУ

Избранный ректор

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