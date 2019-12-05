Во что Виктор Садовничий превратил МГУ за 27 лет

«Юрий Михайлович Лужков как-то мне сказал: мы с тобой одной закалки – хозяйственники. То есть я так же понимаю хозяйство в Москве, как ты понимаешь в университете», – рассказывал ректор МГУ Виктор Садовничий «Эху Москвы». Правда, Садовничему удается «хозяйствовать» как минимум в полтора раза дольше Лужкова – 27 лет. Ради того чтобы он и впредь мог управлять университетом, руководство страны раз за разом меняет законы. Владимир Путин подписал закон о продлении полномочий ректоров МГУ и СПбГУ. Для этих двух вузов действует особый порядок: их ректоров назначает президент своим указом, а после достижения ими 65-летнего возраста мог дважды продлевать полномочия на новый пятилетний срок. Теперь их можно переутверждать сколько угодно. Полномочия 80-летнего Садовничего продлевались уже дважды – в декабре 2009 г. и декабре 2014 г. В четверг 5 декабря президент подписал указ о продлении полномочий Садовничего еще на 5 лет.