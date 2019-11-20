Садовничий заявил, что выиграл бы выборы ректора МГУ в случае их проведения

Ранее студенты, аспиранты, сотрудники и выпускники МГУ опубликовали открытое письмо, в котором говорится, что в 2009 г. Садовничий «инициировал отмену автономии и выборности ректора в обмен на продление полномочий еще на два срока». По мнению его авторов, МГУ должен вернуть выборность ректора, деканов факультетов и заведующих кафедрами, внеся поправки в профильный закон. Садовничий заявил «Интерфаксу», что не видел письма, но МГУ «первым в современной России добился автономии» и сыграл большую роль в отстаивании самостоятельности вузов. Он добавил, что не знает, как решится вопрос с руководством МГУ, но чувствует в себе силы для активной работы.