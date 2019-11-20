Садовничий заявил, что выиграл бы выборы ректора МГУ в случае их проведения
Ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий прокомментировал «Интерфаксу» письмо инициативной группы университета с требованием вернуть выборы ректора. Он напомнил, что до своего первого назначения четырежды избирался руководителем вуза. «Затем был принят закон в стране, и уже в сотне университетов назначаются ректоры. Что прикажешь – не подчиняться закону? Хотите, я сейчас могу собрать совет, проголосовать – будет единогласно. Только вопрос: я же не могу закон нарушить», – пояснил ректор МГУ.
Ранее студенты, аспиранты, сотрудники и выпускники МГУ опубликовали открытое письмо, в котором говорится, что в 2009 г. Садовничий «инициировал отмену автономии и выборности ректора в обмен на продление полномочий еще на два срока». По мнению его авторов, МГУ должен вернуть выборность ректора, деканов факультетов и заведующих кафедрами, внеся поправки в профильный закон. Садовничий заявил «Интерфаксу», что не видел письма, но МГУ «первым в современной России добился автономии» и сыграл большую роль в отстаивании самостоятельности вузов. Он добавил, что не знает, как решится вопрос с руководством МГУ, но чувствует в себе силы для активной работы.
Садовничий, которому в апреле исполнилось 80 лет, руководит МГУ 27 лет. В декабре истекает очередной срок его полномочий, который, согласно действующему законодательству, должен стать последним для ректора МГУ. Однако 20 ноября Госдума приняла поправку, разрешающую президенту Владимиру Путину продлевать полномочия ректора МГУ неограниченное число раз. Ее действие распространяется и на СПбГУ.
Пока полномочия ректоров двух вузов регулируются специальным законом, принятым осенью 2009 г.: ректоров МГУ и СПбГУ назначает президент своим указом, и он же после достижения ими предельного возраста может два раза продлить их полномочия на новый пятилетний срок. Предельный возраст для ректоров государственных вузов, согласно ст. 332 Трудового кодекса, составляет 65 лет. По решению учредителя он также может быть продлен до 70 лет.