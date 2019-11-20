Госдума одобрила поправку о бессрочных полномочиях ректоров МГУ и СПбГУ

Законопроект был внесен в Госдуму депутатами от «Единой России» еще в 2018 г. В первом чтении его приняли в июле этого года. 14 ноября первый вице-спикер Иван Мельников, вице-спикер Госдумы Александр Жуков, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский и глава думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов неожиданно предложили внести в него поправку в закон об МГУ и СПбГУ 2009 г. В статье 2 этого закона говорится, что по достижении ректорами предельного возраста для этой должности президент может продлевать их полномочия лишь дважды. Поправка, предложенная депутатами, исключает слово «дважды». В этот день документ рассматривал комитет Госдумы по образованию и науке и рекомендовал принять его во втором чтении.