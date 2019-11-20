Госдума одобрила поправку о бессрочных полномочиях ректоров МГУ и СПбГУ
Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о совершенствовании практической подготовки обучающихся. Он законодательно закрепляет понятие «практическая подготовка» и регулирует реализацию образовательных онлайн-программ. Ко второму чтению в документ также была внесена поправка, разрешающая президенту Владимиру Путину продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ неограниченное число раз.
Перед рассмотрением этого законопроекта несколько студентов МГУ вышли с пикетами к зданию Госдумы. Они потребовали вернуть «выборность ректора и автономию университета, утраченные в 2009 г.», говорится в группе «В контакте» «Новости Инициативной группы МГУ». Студенты вуза также запустили петицию с этими требованиями, по состоянию на 20 ноября ее поддержали более 600 студентов, аспирантов, сотрудников и выпускников МГУ.
Законопроект был внесен в Госдуму депутатами от «Единой России» еще в 2018 г. В первом чтении его приняли в июле этого года. 14 ноября первый вице-спикер Иван Мельников, вице-спикер Госдумы Александр Жуков, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский и глава думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов неожиданно предложили внести в него поправку в закон об МГУ и СПбГУ 2009 г. В статье 2 этого закона говорится, что по достижении ректорами предельного возраста для этой должности президент может продлевать их полномочия лишь дважды. Поправка, предложенная депутатами, исключает слово «дважды». В этот день документ рассматривал комитет Госдумы по образованию и науке и рекомендовал принять его во втором чтении.
Поправка была внесена в последний момент в другой законопроект об образовании, потому что нужно было решить вопрос очень оперативно и для этого найти, куда ее вставить для принятия в ближайшее время, пояснял источник «Ведомостей» в Госдуме.
Предельный возраст для ректоров государственных вузов, согласно ст. 332 Трудового кодекса, составляет 65 лет. По решению учредителя он может быть продлен до 70 лет. Но для Московского и Санкт-Петербургского государственных университетов действует особый порядок, регулируемый принятым осенью 2009 г. специальным законом: их ректоров назначает президент своим указом, и он же после достижения ими 65-летнего возраста может два раза продлить их полномочия на новый пятилетний срок.
Возглавляющему МГУ с 1992 г. Виктору Садовничему, которому в апреле исполнилось 80 лет, полномочия продлевались уже дважды – в декабре 2009 г. и декабре 2014 г. Теперь его полномочия на этом посту истекают в декабре. В день внесения поправки в закон об МГУ и СПбГУ Садовничий заявил, что решение вопроса, остается ли он ректором на следующий срок, «за президентом страны». «Решения пока нет. Я, конечно, волнуюсь, но у меня есть еще месяц ожидания до окончания положенного срока», – отмечал он. Пресс-секретарь МГУ Лариса Бакулина отказалась от комментариев.
Источники «Ведомостей» в Кремле ранее говорили, что Садовничий может покинуть пост ректора до конца года. Они уточняли, что он может стать президентом МГУ или перейти на работу в научно-технологическую долину университета. Источник «Ведомостей» в МГУ также предполагал, что Садовничий, скорее всего, получит должность в инновационном научно-технологическом центре МГУ «Воробьевы горы».