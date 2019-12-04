Пожизненное ректорство как репетиция пожизненного президентства

Университеты всегда служили своего рода индикаторами степени демократичности политических режимов – и по содержательным, и по процедурным критериям. А по горячности студенческих протестов можно было замерять градус социального напряжения в стране. Студенческого движения и вообще студенчества как субъекта социальной активности до недавних пор в России не было. Сейчас – есть. И только потому, что государство увидело в студентах возможный источник фронды, а в качественном, прежде всего гуманитарном (и вообще любом не утилитарном), образовании – угрозу «стабильности». И вообще, сегодня государство стремится (и стремилось во времена СССР и Российской империи) к тому, чтобы образование было сугубо утилитарным: если гуманитарий – то пропагандист, если естественник – то работник ВПК или ТЭКа. Вся правда сказана в уставе Московского университета 1804 г.: в высшем учебном заведении «приуготовляется юношество для вступления в различные звания государственной службы».