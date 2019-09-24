Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4905 от 24.09.2019 под заголовком: Наследие обиды на власть

Революционное наследие жестокости

Историк Лев Лурье о том, что объединяет студенческие волнения 1899 года и московские протесты 2019 года

Знаменитый американский историк русской революции Ричард Пайпс писал:  «Если попытаться установить события, не просто предвосхитившие 1917 год, но и прямо приведшие к нему, то наш выбор должен пасть на студенческие волнения, прокатившиеся по российским университетам в феврале 1899 г. Они положили начало движению протеста против самодержавия, не стихавшему уже вплоть до революционных событий 1905–1906 гг.».

Про эту историю стоит вспомнить сегодня и из-за сходства с нынешней, вокруг выборов в Мосгордуму. Недопуск независимых кандидатов спровоцировал протесты в Москве, среди тех, кто вышел на улицы, было куда больше молодых людей, чем раньше. Власть ответила дубинками и неправосудными приговорами. Эти действия не погасили протест, а только усилили его. События 2019 и 1899 гг. роднит то, что к резкому перелому в общественных настроениях привели не столько сознательные действия верховной власти, сколько жестокость и хамство исполнителей.

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Комментарии
iklotsman
05:35 24.09.2019
Любая власть, подавляющая критику, является диктаторской. В котором месте в протестах по поводу выборов Вы увидели "майданные" методы. ярлыки навешивать - самое простое...
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