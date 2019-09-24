Революционное наследие жестокости
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Знаменитый американский историк русской революции Ричард Пайпс писал: «Если попытаться установить события, не просто предвосхитившие 1917 год, но и прямо приведшие к нему, то наш выбор должен пасть на студенческие волнения, прокатившиеся по российским университетам в феврале 1899 г. Они положили начало движению протеста против самодержавия, не стихавшему уже вплоть до революционных событий 1905–1906 гг.».
Про эту историю стоит вспомнить сегодня и из-за сходства с нынешней, вокруг выборов в Мосгордуму. Недопуск независимых кандидатов спровоцировал протесты в Москве, среди тех, кто вышел на улицы, было куда больше молодых людей, чем раньше. Власть ответила дубинками и неправосудными приговорами. Эти действия не погасили протест, а только усилили его. События 2019 и 1899 гг. роднит то, что к резкому перелому в общественных настроениях привели не столько сознательные действия верховной власти, сколько жестокость и хамство исполнителей.
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