Революционное наследие жестокости

Историк Лев Лурье о том, что объединяет студенческие волнения 1899 года и московские протесты 2019 года

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













russiahistory.ru

Знаменитый американский историк русской революции Ричард Пайпс писал: «Если попытаться установить события, не просто предвосхитившие 1917 год, но и прямо приведшие к нему, то наш выбор должен пасть на студенческие волнения, прокатившиеся по российским университетам в феврале 1899 г. Они положили начало движению протеста против самодержавия, не стихавшему уже вплоть до революционных событий 1905–1906 гг.».

Про эту историю стоит вспомнить сегодня и из-за сходства с нынешней, вокруг выборов в Мосгордуму. Недопуск независимых кандидатов спровоцировал протесты в Москве, среди тех, кто вышел на улицы, было куда больше молодых людей, чем раньше. Власть ответила дубинками и неправосудными приговорами. Эти действия не погасили протест, а только усилили его. События 2019 и 1899 гг. роднит то, что к резкому перелому в общественных настроениях привели не столько сознательные действия верховной власти, сколько жестокость и хамство исполнителей.