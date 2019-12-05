Идеальный человек эпохи Путина
Владимир Путин продлил полномочия Виктора Садовничего. «Ведомости» опросили экспертов о роли ректора МГУ в развитии университета, образования в целом и о том, как ему удается так долго руководить главным университетом страны.
Юрий Лужков, бывший мэр Москвы:
Виктор Антонович Садовничий человек во многих отношениях уникальный – как личность, ученый, гражданин и государственный деятель. Большое счастье знать этого великого человека, общаться и работать с ним, решать общие задачи, учиться у него, узнавать его принципы жизни. Таких людей очень мало, ими надо дорожить. Именно под руководством Виктора Антоновича МГУ получил самое значительное развитие, став восхищающим своим масштабом, с мощным потенциалом храмом науки. Была выстроена грандиозная система развития огромного числа научных направлений, я назову только один, как пример, – это медицинский факультет.
Масштабы этой личности не ограничиваются только Москвой. Посмотрите, как он помог развитию высшей школы в нашей стране. Нет смысла перечислять все филиалы, которые были созданы при нем. Приведу в качестве примера филиал университета в Севастополе. Это было очень смелое решение – создать высшее учебное заведение в месте, которое не во всем тогда было стабильным, но необходимость предоставить молодежи возможность получать знания и понимание, что юг страны остался без сильного образовательного центра, преодолели все политические сложности. И сегодня филиал старейшего российского вуза на Крымском полуострове – это живая память о мудром решении этого великого человека.
Глеб Павловский, политолог:
В каждую эпоху надо соответствовать ожиданиям власти и уметь это использовать. У Садовничего взгляды никогда не отличались от взглядов соответствующего времени в Кремле. Он идеальный человек эпохи Путина, потому что всегда находится в месте соответствия критериям текущего момента. У него нет никакой позиции и никогда не было, но он умеет создавать мнение, что его позиция соответствует той, что есть у власти. Он нужен власти в той роли, в которой он находится. Он не нужен власти в качестве президента РАН или в качестве министра – это как раз был бы эксперимент, а Садовничий уже удачный завершенный эксперимент. На эксперименты идут с Высшей школой экономики, а МГУ вне зоны экспериментов.