Общество

Идеальный человек эпохи Путина

Что говорят эксперты про ректора МГУ Виктора Садовничего
Мария Подцероб Бэла Ляув Елена Мухаметшина
Мария Подцероб Бэла Ляув Елена Мухаметшина
Reuters

Владимир Путин продлил полномочия Виктора Садовничего. «Ведомости» опросили экспертов о роли ректора МГУ в развитии университета, образования в целом и о том, как ему удается так долго руководить главным университетом страны.

Юрий Лужков, бывший мэр Москвы:

Виктор Антонович Садовничий человек во многих отношениях уникальный – как личность, ученый, гражданин и государственный деятель. Большое счастье знать этого великого человека, общаться и работать с ним, решать общие задачи, учиться у него, узнавать его принципы жизни. Таких людей очень мало, ими надо дорожить. Именно под руководством Виктора Антоновича МГУ получил самое значительное развитие, став восхищающим своим масштабом, с мощным потенциалом храмом науки. Была выстроена грандиозная система развития огромного числа научных направлений, я назову только один, как пример, – это медицинский факультет.

Масштабы этой личности не ограничиваются только Москвой. Посмотрите, как он помог развитию высшей школы в нашей стране. Нет смысла перечислять все филиалы, которые были созданы при нем. Приведу в качестве примера филиал университета в Севастополе. Это было очень смелое решение – создать высшее учебное заведение в месте, которое не во всем тогда было стабильным, но необходимость предоставить молодежи возможность получать знания и понимание, что юг страны остался без сильного образовательного центра, преодолели все политические сложности. И сегодня филиал старейшего российского вуза на Крымском полуострове – это живая память о мудром решении этого великого человека.

Глеб Павловский, политолог:

В каждую эпоху надо соответствовать ожиданиям власти и уметь это использовать. У Садовничего взгляды никогда не отличались от взглядов соответствующего времени в Кремле. Он идеальный человек эпохи Путина, потому что всегда находится в месте соответствия критериям текущего момента. У него нет никакой позиции и никогда не было, но он умеет создавать мнение, что его позиция соответствует той, что есть у власти. Он нужен власти в той роли, в которой он находится. Он не нужен власти в качестве президента РАН или в качестве министра – это как раз был бы эксперимент, а Садовничий уже удачный завершенный эксперимент. На эксперименты идут с Высшей школой экономики, а МГУ вне зоны экспериментов.

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