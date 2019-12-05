В каждую эпоху надо соответствовать ожиданиям власти и уметь это использовать. У Садовничего взгляды никогда не отличались от взглядов соответствующего времени в Кремле. Он идеальный человек эпохи Путина, потому что всегда находится в месте соответствия критериям текущего момента. У него нет никакой позиции и никогда не было, но он умеет создавать мнение, что его позиция соответствует той, что есть у власти. Он нужен власти в той роли, в которой он находится. Он не нужен власти в качестве президента РАН или в качестве министра – это как раз был бы эксперимент, а Садовничий уже удачный завершенный эксперимент. На эксперименты идут с Высшей школой экономики, а МГУ вне зоны экспериментов.