Компания Абрамовича и Абрамова отложила покупку «Сибуглемета»

«У нас есть для них оферта. Но пока они попросили подождать», — сказал он. По словам Шувалова, в декабре 2019 г. набсовет ВЭБ.РФ решил продать «Сибуглемет». Но некоторое время банк потратил на улучшение условия этой сделки. «Лучшее враг хорошего. Нам некоторые время хотелось улучшить сделку. В итоге случился кризис из-за эпидемии коронавируса и покупатели попросили отложить сделку»,- рассказал Шувалов. Он отметил, что Evraz сейчас не уверен, готов ли купить актив.