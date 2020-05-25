Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Компания Абрамовича и Абрамова отложила покупку «Сибуглемета»

Ведомости

Основные владельцы Evraz отложили выкуп одного из крупнейших производителей коксующегося угля – холдинг «Сибуглемет» у ВЭБ.РФ, хотя уже получили одобрение от ФАС, сообщил в интервью РБК председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

«У нас есть для них оферта. Но пока они попросили подождать», — сказал он. По словам Шувалова, в декабре 2019 г. набсовет ВЭБ.РФ решил продать «Сибуглемет». Но некоторое время банк потратил на улучшение условия этой сделки. «Лучшее враг хорошего. Нам некоторые время хотелось улучшить сделку. В итоге случился кризис из-за эпидемии коронавируса и покупатели попросили отложить сделку»,- рассказал Шувалов. Он отметил, что Evraz сейчас не уверен, готов ли купить актив.

О том, что Evraz выкупят «Сибуглемет» в феврале писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники и ходатайство в ФАС о приобретении угледобывающей компании «Междуречье». Сумма сделки, по данным издания, составит 4 млрд руб. Evraz также планирует взять на себя и обслуживание долга компании перед ВЭБом в $3,5 млрд.

Ранее по теме: «Коммерсантъ» узнал о покупке «Сибуглемета» компанией Абрамовича и Абрамова

Ходатайство о приобретении 99,57% АО «Междуречье» (добывающий актив «Сибуглемета») подала в ФАС компания «Онега холдинг». Ее совладельцы, пишет газета, Greenleas International Holdings Романа Абрамовича, Abiglaze Limited Александра Абрамова, Toshi Holdings Евгения Швидлера. Они же являются основными владельцами Evraz.

«Сибуглемет» включает в себя, кроме «Междуречья», разрезы УК «Южная», шахты «Антоновская» и «Большевик», обогатительные фабрики «Междуреченская» и «Антоновская». Мощность переработки угля на этих фабриках – 12 млн т в год. Балансовые запасы угля – около 300 млн т. Владельцем холдинга является ВЭБ.РФ. Часть активов принадлежит ему напрямую, часть находится в залоге.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить с 12 по 31 мая 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных