Компания Абрамовича и Абрамова отложила покупку «Сибуглемета»
«У нас есть для них оферта. Но пока они попросили подождать», — сказал он. По словам Шувалова, в декабре 2019 г. набсовет ВЭБ.РФ решил продать «Сибуглемет». Но некоторое время банк потратил на улучшение условия этой сделки. «Лучшее враг хорошего. Нам некоторые время хотелось улучшить сделку. В итоге случился кризис из-за эпидемии коронавируса и покупатели попросили отложить сделку»,- рассказал Шувалов. Он отметил, что Evraz сейчас не уверен, готов ли купить актив.
О том, что Evraz выкупят «Сибуглемет» в феврале писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники и ходатайство в ФАС о приобретении угледобывающей компании «Междуречье». Сумма сделки, по данным издания, составит 4 млрд руб. Evraz также планирует взять на себя и обслуживание долга компании перед ВЭБом в $3,5 млрд.
Ходатайство о приобретении 99,57% АО «Междуречье» (добывающий актив «Сибуглемета») подала в ФАС компания «Онега холдинг». Ее совладельцы, пишет газета, Greenleas International Holdings Романа Абрамовича, Abiglaze Limited Александра Абрамова, Toshi Holdings Евгения Швидлера. Они же являются основными владельцами Evraz.
«Сибуглемет» включает в себя, кроме «Междуречья», разрезы УК «Южная», шахты «Антоновская» и «Большевик», обогатительные фабрики «Междуреченская» и «Антоновская». Мощность переработки угля на этих фабриках – 12 млн т в год. Балансовые запасы угля – около 300 млн т. Владельцем холдинга является ВЭБ.РФ. Часть активов принадлежит ему напрямую, часть находится в залоге.