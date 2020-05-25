РБК: агрегаторам такси могут аннулировать пропуска из-за уловки водителей

Агрегаторам такси Gett и «Везет» могут аннулировать все пропуска, выданные ранее водителям, пишет «РБК» со ссылкой на источник в одной из компаний. По его словам, это может быть связано с тем, что некоторые водители нелегально оформляли себе пропуска для перемещения по городу, используя ИНН агрегаторов.