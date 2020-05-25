РБК: агрегаторам такси могут аннулировать пропуска из-за уловки водителей
Агрегаторам такси Gett и «Везет» могут аннулировать все пропуска, выданные ранее водителям, пишет «РБК» со ссылкой на источник в одной из компаний. По его словам, это может быть связано с тем, что некоторые водители нелегально оформляли себе пропуска для перемещения по городу, используя ИНН агрегаторов.
По данным «Московского инновационного кластера», куда входят обе компании, число оформленных цифровых пропусков для работающих с этими агрегаторами водителей превысило среднесписочную численность (т. е. число сотрудников за определенный период для расчета налогообложения), пишет РБК.
Представитель Gett сообщил изданию, что в компании выясняют возможные причины превышения численности сотрудников. Основная версия: технический сбой. Однако в Gett не исключают вероятность незаконного оформления пропусков, так как ИНН агрегатора находится в открытом доступе. В «Везет» считают, что водители ошибочно оформляют пропуска на их ИНН, при том что компания выступает лишь информационной платформой.
Представитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы заверил, что указанные при оформлении пропусков данные проверяются. В случае если человек не работает в компании, пропуск аннулируют. Как долго идет проверка, в ведомстве не уточнили.