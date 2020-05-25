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РБК: агрегаторам такси могут аннулировать пропуска из-за уловки водителей

Ведомости

Агрегаторам такси Gett и «Везет» могут аннулировать все пропуска, выданные ранее водителям, пишет «РБК» со ссылкой на источник в одной из компаний. По его словам, это может быть связано с тем, что некоторые водители нелегально оформляли себе пропуска для перемещения по городу, используя ИНН агрегаторов.

По данным «Московского инновационного кластера», куда входят обе компании, число оформленных цифровых пропусков для работающих с этими агрегаторами водителей превысило среднесписочную численность (т. е. число сотрудников за определенный период для расчета налогообложения), пишет РБК.

Представитель Gett сообщил изданию, что в компании выясняют возможные причины превышения численности сотрудников. Основная версия: технический сбой. Однако в Gett не исключают вероятность незаконного оформления пропусков, так как ИНН агрегатора находится в открытом доступе. В «Везет» считают, что водители ошибочно оформляют пропуска на их ИНН, при том что компания выступает лишь информационной платформой.

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Представитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы заверил, что указанные при оформлении пропусков данные проверяются. В случае если человек не работает в компании, пропуск аннулируют. Как долго идет проверка, в ведомстве не уточнили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных