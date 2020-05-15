Власти Москвы пожаловались в прокуратуру на сервис личных водителей Wheely
Департамент транспорта Москвы попросил прокуратуру города проверить сервис премиум-автомобилей Wheely на предмет нарушения законодательства и выполнения требований Роспотребнадзора. Отказ компании от соблюдения условия передачи данных в городскую информационную систему для возобновления перевозок по заказу является прямой угрозой здоровью и безопасности людей, заявил вице-мэр Максим Лискутов.
Руководитель Дептранса отметил, что Wheely, в отличие от других агрегаторов — «Яндекс.Такси», «Ситимобил» и Gett, не предоставил данные о передвижении своих премиальных автомобилей.
Работу сервисов заказных перевозок по договорам фрахтования в Москве приостановил своим указов с 13 апреля мэр Сергей Собянин. 7 мая в его указе уточнялось, что перевозки по заказу могут осуществляться при условии предоставления сведений в Единую региональную навигационно-информационную систему Москвы (ЕРНИС), писал «Коммерсантъ». Как рассказали газете в департаменте транспорта, агрегаторы такси должны передавать в систему «треки по всем своим автомобилям и данные по водителям в режиме онлайн». Обязательны для работы по тарифам бизнес-класса станут требования, которые предъявляются к легковым такси. Это проверка цифрового пропуска у пассажиров и еженедельное предоставление в управление Роспотребнадзора по Москве и департамент транспорта сведений о санитарных и дезинфекционных мерах в заказном транспорте.
Генеральный директор Wheely Антон Чиркунов 8 мая заявил о намерении компании оспаривать требования столичного департамента транспорта передавать геолокации всех водителей в реальном времени. По его словам, ЕРНИС — это «режим бога» для департамента, и требуемые к передаче данные позволяют постоянно следить за любым водителем и косвенно — за пассажиром. В Wheely настаивают, что без федерального закона нельзя ограничивать права водителей и пассажиров на неприкосновенность частной жизни и защиту персональных данных, а также что передача геолокации без должного шифрования ставит под угрозу клиентов сервиса.