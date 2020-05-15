Власти Москвы пожаловались в прокуратуру на сервис личных водителей Wheely

Работу сервисов заказных перевозок по договорам фрахтования в Москве приостановил своим указов с 13 апреля мэр Сергей Собянин. 7 мая в его указе уточнялось, что перевозки по заказу могут осуществляться при условии предоставления сведений в Единую региональную навигационно-информационную систему Москвы (ЕРНИС), писал «Коммерсантъ». Как рассказали газете в департаменте транспорта, агрегаторы такси должны передавать в систему «треки по всем своим автомобилям и данные по водителям в режиме онлайн». Обязательны для работы по тарифам бизнес-класса станут требования, которые предъявляются к легковым такси. Это проверка цифрового пропуска у пассажиров и еженедельное предоставление в управление Роспотребнадзора по Москве и департамент транспорта сведений о санитарных и дезинфекционных мерах в заказном транспорте.