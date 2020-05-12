В Москве возобновятся заказные пассажирские перевозки бизнес-класса

Режим изоляции и других ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции в Москве действует до 31 мая включительно, указ о продлении режима до лета мэр столицы Сергей Собянин подписал 7 мая. До конца мая в Москве остаются закрытыми рестораны, кафе, магазины одежды, салоны красоты, театры, фитнес-клубы, бассейны. При этом с 12 мая могут вернуться к работе промышленные и строительные предприятия. Также с 12 мая станет обязательным ношение масок, респираторов или других средств защиты органов дыхания, а также перчаток в магазинах, торговых центрах и в поездках на любых видах транспорта, включая такси. В Москве к 11 мая выявлено 115 909 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 96 963 болеют COVID-19 в настоящее время, по данным оперштаба. Умерли от COVID-19 более 1120 инфицированных.