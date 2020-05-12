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В Москве возобновятся заказные пассажирские перевозки бизнес-класса

Ведомости

В Москве при условии передачи данных в городскую информационную систему возобновятся заказные пассажирские перевозки бизнес-класса. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на столичный департамент транспорта.

Работу уже начал после запрета сервис личных водителей Wheely, однако агрегаторы такси пока не вернули премиальные тарифы. Собеседники издания на рынке перевозок указали, что для передачи данных в единую информсистему необходимо постановление правительства Москвы, которое бы регламентировало эту процедуру для сервисов перевозок по заказу. В сервисе Wheely отметили, что компания провела интеграцию с департаментом информтехнологий Москвы для проверки электронных пропусков до создания поездки в приложении. Однако компания пока воздержится от передачи геоданных в систему, поскольку это противоречит требованиям федерального закона о персональных данных.

Работу сервисов заказных перевозок по договорам фрахтования в Москве приостановил своим указов с 13 апреля мэр Сергей Собянин. 7 мая в его указе уточнялось, что перевозки по заказу могут осуществляться при условии предоставления сведений в Единую региональную навигационно-информационную систему Москвы. Как рассказали газете в департаменте транспорта, агрегаторы такси должны передавать в систему «треки по всем своим автомобилям и данные по водителям в режиме онлайн». Обязательны для работы по тарифам бизнес-класса станут требования, которые предъявляются к легковым такси. Это проверка цифрового пропуска у пассажиров и еженедельное предоставление в управление Роспотребнадзора по Москве и департамент транспорта сведений о санитарных и дезинфекционных мерах в заказном транспорте.

По данным газеты, в феврале 2020 г. на премиальных тарифах в Москве перевезли 850 тыс. пассажиров, а в работе по ним участвовало более 7 тыс. водителей. Департамент транспорта Москвы в конце 2019 г. отчитался, что ежедневно в столице такси перевозят 900 тыс. пассажиров. По данным департамента на 6 мая, сейчас на такси осуществляется на 55% меньше поездок, чем годом ранее.

Режим изоляции и других ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции в Москве действует до 31 мая включительно, указ о продлении режима до лета мэр столицы Сергей Собянин подписал 7 мая. До конца мая в Москве остаются закрытыми рестораны, кафе, магазины одежды, салоны красоты, театры, фитнес-клубы, бассейны. При этом с 12 мая могут вернуться к работе промышленные и строительные предприятия. Также с 12 мая станет обязательным ношение масок, респираторов или других средств защиты органов дыхания, а также перчаток в магазинах, торговых центрах и в поездках на любых видах транспорта, включая такси. В Москве к 11 мая выявлено 115 909 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 96 963 болеют COVID-19 в настоящее время, по данным оперштаба. Умерли от COVID-19 более 1120 инфицированных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных