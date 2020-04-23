Россия идет по цифровому следу

Цифровые пропуска начали действовать в Москве и Подмосковье 15 апреля, а через неделю – с 22 апреля – правила ужесточили, введя автоматизированную слежку за автомобилями и штрафы их незарегистрировавшимся владельцам; введен был и контроль за поездками на общественном транспорте. В регионах пока планируется начать с выдачи пропусков через портал «Госуслуги» (для стационарных компьютеров), а также приложение «Госуслуги. Стопкоронавирус» (для смартфонов).