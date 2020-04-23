Россия идет по цифровому следу

Россия идет по цифровому следуЭпидемия оставит силовикам в наследство контроль за гражданами
Распространение московской системы цифровых пропусков на другие регионы едва ли поможет борьбе с коронавирусом. Однако передовые полицейские технологии власти смогут оставить себе на будущее.
Минкомсвязи сообщило 22 апреля, что цифровые пропуска вслед за московской агломерацией будут введены в 21 регионе. Первыми станут Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области. С 27 апреля ведомство планирует начать то же самое в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.
Цифровые пропуска начали действовать в Москве и Подмосковье 15 апреля, а через неделю – с 22 апреля – правила ужесточили, введя автоматизированную слежку за автомобилями и штрафы их незарегистрировавшимся владельцам; введен был и контроль за поездками на общественном транспорте. В регионах пока планируется начать с выдачи пропусков через портал «Госуслуги» (для стационарных компьютеров), а также приложение «Госуслуги. Стопкоронавирус» (для смартфонов).