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Мнения / От редакции

Россия идет по цифровому следу

Эпидемия оставит силовикам в наследство контроль за гражданами
Владимир Рувинский
Киселев Сергей / Агентство «Москва»

Распространение московской системы цифровых пропусков на другие регионы едва ли поможет борьбе с коронавирусом. Однако передовые полицейские технологии власти смогут оставить себе на будущее. 

Минкомсвязи сообщило 22 апреля, что цифровые пропуска вслед за московской агломерацией будут введены в 21 регионе. Первыми станут Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области. С 27 апреля ведомство планирует начать то же самое в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.

Цифровые пропуска начали действовать в Москве и Подмосковье 15 апреля, а через неделю – с 22 апреля – правила ужесточили, введя автоматизированную слежку за автомобилями и штрафы их незарегистрировавшимся владельцам; введен был и контроль за поездками на общественном транспорте. В регионах пока планируется начать с выдачи пропусков через портал «Госуслуги» (для стационарных компьютеров), а также приложение «Госуслуги. Стопкоронавирус» (для смартфонов).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных