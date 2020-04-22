Система цифровых пропусков заработает еще в 21 регионе

Федеральную платформу выдачи цифровых пропусков на время пандемии коронавируса внедрят в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи. Эта платформа позволяет оформлять постоянные пропуска на основе заявок работодателя через единый портал госуслуг. После проверки и одобрения заявки местные власти будут выдавать пропуск в виде QR-кода. Его будут отправлять в личный кабинет на портале госуслуг или на электронную почту.