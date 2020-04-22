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Система цифровых пропусков заработает еще в 21 регионе

С ее помощью работодатели смогут подавать заявки на постоянные пропуска для сотрудников
Артем Гирш
Авилов Александр / Агентство «Москва»

Федеральную платформу выдачи цифровых пропусков на время пандемии коронавируса внедрят в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи. Эта платформа позволяет оформлять постоянные пропуска на основе заявок работодателя через единый портал госуслуг. После проверки и одобрения заявки местные власти будут выдавать пропуск в виде QR-кода. Его будут отправлять в личный кабинет на портале госуслуг или на электронную почту.

Те, у кого есть учетная запись на портале госуслуг, также смогут получить разовый пропуск с помощью мобильного приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус». В приложении можно выбрать причину выхода из дома, указать конечное место назначения, добавить данные автомобиля, а затем получить временный цифровой пропуск. В Минкомсвязи уточнили, что пропуск действителен только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Первыми к платформе подключат семь регионов Центрального федерального округа – Костромскую, Тульскую, Тамбовскую, Ярославскую, Владимирскую, Белгородскую и Орловскую области. После этого система появится в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.

Собянин предложил распространить систему пропусков на все регионы

По его словам, это позволит контролировать перемещения россиян

Мобильное приложение «Госуслуги.Стопкоронавирус» с 13 апреля работает в Подмосковье. В Москве действует своя система цифровых пропусков. Собственные технологические решения также есть и у других регионов. Например, в Татарстане пропуска выдают по sms.

Распространить столичную систему пропусков на другие регионы страны ранее предложил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, система позволит контролировать перемещения россиян, что чрезвычайно важно «для сдерживания и самоизоляции».

В России, по данным на 22 апреля, выявлено почти 58 000 больных коронавирусом, 513 пациентов умерли. Больше всего инфицированных в Москве – почти 32 000. Во всем мире число заболевших превысило 2,5 млн, свыше 178 000 скончались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных