Как в России соблюдают режим самоизоляции

Как в России соблюдают режим самоизоляцииОтветственнее других жители Чукотки, выяснила компания oneFactor
Уровень самоизоляции населения, связанной с эпидемией COVID-19, значительно отличается от региона к региону, выяснила компания oneFactor, занимающаяся разработкой облачных сервисов. Выше всего доля граждан, находившихся в самоизоляции, была на Чукотке (95%), в Чеченской Республике (85%) и в Ямало-Ненецком автономном округе (84%). А ниже всего – в Новосибирской (64%), Тюменской и Кемеровской областях (по 65%), отмечают в oneFactor.
В целом по России за период самоизоляции, т. е. с 23 марта по 27 апреля, самый высокий средний уровень самоизоляции был зафиксирован 4 апреля – тогда, по данным oneFactor, он достиг 81%. А ниже всего он опустился 27 марта – до 63%.
За последние семь дней лучшая динамика (+5%) по уровню самоизоляции была в Дагестане, а худшая – в Калининградской области (-3%), посчитала oneFactor. Также отрицательную динамику аналитики компании зафиксировали в Иркутской, Псковской и Томской областях (количество самоизолировавшихся снизилось на 2%).
Аналогичный индекс самоизоляции есть и у «Яндекса». По данным поисковика, в течение дня в понедельник и во вторник (27–28 апреля) индекс в Москве опускался до 2,9 (максимальный показатель – 5). Однако при составлении этого рейтинга учитываются только пользователи приложений «Яндекса»: «Навигатор», « Такси» и др.
OneFactor составляет рейтинг на основе данных мобильных телефонов, которые регистрируются на базовых станциях операторов. По словам представителя компании, специальный алгоритм определяет, какая доля мобильных устройств перемещается от одной станции к другой, а сколько не меняет местоположение. Сотрудник одного из крупных операторов знает, что среди клиентов oneFactor несколько операторов из сотовой большой четверки.
Москва лидирует по соблюдению самоизоляции среди всех российских городов с населением более 500 000 человек, отмечает представитель МТС Алексей Меркутов. В начале апреля МТС объявила, что 68% москвичей находятся на самоизоляции. С тех пор этот показатель практически стабилен и в последние дни держится на уровне от 65–72%, утверждает Меркутов. В остальных крупных городах доля тех, кто остается дома, колеблется в диапазоне 50–67%, говорит он.
В майские праздники в Москве рейтинг улучшится – на улице никого не будет, однако дачники поедут за город и могут снизить индекс Подмосковья и других соседних регионов, считает гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков. Часть людей оставались в Москве из-за удаленной работы, а теперь они воспользуются возможностью выехать на дачи, соглашается гендиректор агентства «ТМТ консалтинг» Константин Анкилов.
Впрочем, москвичи начали мигрировать в ближайшие к Москве регионы еще в начале марта. Например, количество столичных абонентов Tele2 с 10 марта по конец апреля в Тверской, Калужской областях и нескольких других регионах выросло в 2,2 раза, а потребление московскими клиентами интернет-трафика в этих регионах увеличилось на 166%, отмечает представитель оператора Дарья Колесникова.