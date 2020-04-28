Как в России соблюдают режим самоизоляции

Москва лидирует по соблюдению самоизоляции среди всех российских городов с населением более 500 000 человек, отмечает представитель МТС Алексей Меркутов. В начале апреля МТС объявила, что 68% москвичей находятся на самоизоляции. С тех пор этот показатель практически стабилен и в последние дни держится на уровне от 65–72%, утверждает Меркутов. В остальных крупных городах доля тех, кто остается дома, колеблется в диапазоне 50–67%, говорит он.