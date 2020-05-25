Пассажиропоток группы «Аэрофлот» в апреле снизился в 20 раз

За четыре месяца группа перевезла 11,4 млн пассажиров, что на 34,7% ниже аналогичного периода 2019 г. За этот же период авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 7,1 млн пассажиров — на 38,5% меньше, чем год назад.