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Delivery Club начнет продавать и доставлять продукты «Вкусвилла»

Ведомости

Сервис доставки из кафе и ресторанов Delivery Club будет привозить заказы из магазинов «Вкусвилл» и планирует подключать других партнеров. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Delivery Club и подтвердил представитель «Вкусвилл». «Если раньше Delivery Club объединял только рестораны, то теперь наш клиент сможет найти в приложении и продуктовые магазины и сервисы», — добавил представитель сервиса.

Ранее по схожей модели начал работать основной конкурент Delivery Club — «Яндекс.Еда». Например, в апреле сервис начал работать с «Азбукой вкуса». Собирают заказы сотрудники «Азбуки вкуса», в магазинах установлены стойки для бесконтактной передачи заказов курьерам. 

Delivery Club работает со «Вкусвиллом» по той же схеме, что и с общепитом — получает комиссию. Стандартная — 20-35% стоимости заказа, рассказывал в начале мая в интервью «Ведомостям» руководитель Delivery Club Гюванч Донмез. Для ритейлера комиссия будет иная, утверждает представитель сервиса доставки, какая именно — он не раскрыл.

«Яндекс.Еда» начала доставлять продукты из «Азбуки вкуса»

Пока началось тестирование операционных процессов, после тестов доставка в ближайшие 10 дней заработает из 22 магазинов в Северо-Западном округе Москвы, затем из остальных столичных точек, а потом и из «Вкусвиллов» в Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-На-Дону, Волгограде, Нижнем Новгороде и др. Всего у ритейлера около 1300 магазинов в крупных городах России. За пределам Москвы и Петербурга доставка может заработать уже в 2020 г., уточнил директор по логистике Delivery Club Мухит Сейдахметов.

В приложении Delivery Club представлен ассортимент «Вкусвилла», более 3000 наименований. Доставку будут выполнять курьеры сервиса за 20-60 минут в зависимости от расстрования, цена доставки — 59-149 руб. Для «Вкусвилла» Delivery Club не первый партнер в доставке: ритейлер также работает наряду с собственными сервисами, например, через SaveTime и iGooods.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных