Delivery Club начнет продавать и доставлять продукты «Вкусвилла»
Сервис доставки из кафе и ресторанов Delivery Club будет привозить заказы из магазинов «Вкусвилл» и планирует подключать других партнеров. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Delivery Club и подтвердил представитель «Вкусвилл». «Если раньше Delivery Club объединял только рестораны, то теперь наш клиент сможет найти в приложении и продуктовые магазины и сервисы», — добавил представитель сервиса.
Ранее по схожей модели начал работать основной конкурент Delivery Club — «Яндекс.Еда». Например, в апреле сервис начал работать с «Азбукой вкуса». Собирают заказы сотрудники «Азбуки вкуса», в магазинах установлены стойки для бесконтактной передачи заказов курьерам.
Delivery Club работает со «Вкусвиллом» по той же схеме, что и с общепитом — получает комиссию. Стандартная — 20-35% стоимости заказа, рассказывал в начале мая в интервью «Ведомостям» руководитель Delivery Club Гюванч Донмез. Для ритейлера комиссия будет иная, утверждает представитель сервиса доставки, какая именно — он не раскрыл.
Пока началось тестирование операционных процессов, после тестов доставка в ближайшие 10 дней заработает из 22 магазинов в Северо-Западном округе Москвы, затем из остальных столичных точек, а потом и из «Вкусвиллов» в Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-На-Дону, Волгограде, Нижнем Новгороде и др. Всего у ритейлера около 1300 магазинов в крупных городах России. За пределам Москвы и Петербурга доставка может заработать уже в 2020 г., уточнил директор по логистике Delivery Club Мухит Сейдахметов.
В приложении Delivery Club представлен ассортимент «Вкусвилла», более 3000 наименований. Доставку будут выполнять курьеры сервиса за 20-60 минут в зависимости от расстрования, цена доставки — 59-149 руб. Для «Вкусвилла» Delivery Club не первый партнер в доставке: ритейлер также работает наряду с собственными сервисами, например, через SaveTime и iGooods.