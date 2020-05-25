Delivery Club начнет продавать и доставлять продукты «Вкусвилла»

Пока началось тестирование операционных процессов, после тестов доставка в ближайшие 10 дней заработает из 22 магазинов в Северо-Западном округе Москвы, затем из остальных столичных точек, а потом и из «Вкусвиллов» в Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-На-Дону, Волгограде, Нижнем Новгороде и др. Всего у ритейлера около 1300 магазинов в крупных городах России. За пределам Москвы и Петербурга доставка может заработать уже в 2020 г., уточнил директор по логистике Delivery Club Мухит Сейдахметов.