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«Яндекс.Еда» начала доставлять продукты из «Азбуки вкуса»

Ведомости

Сервис доставки из общепита «Яндекс.Еда» начал работать с первым продовольственным ритейлером — «Азбукой вкуса», сообщили компании.

Раньше компании сотрудничали в доставке готовой еды, уточнил представитель ритейлера, теперь же речь идет о всем ассортименте «Азбуки вкуса». Собирают заказы сотрудники «Азбуки Вкуса», в магазинах установлены стойки для бесконтактной передачи заказа курьерам.

Ограничений по сумме заказа или количеству товаров нет, говорится в сообщении компаний. «Чтобы доставка оставалась быстрой, заказы будут доставлять в радиусе 2,5 км от магазина», — сказано там же. Пока с «Яндекс.Едой» сотрудничают 9 магазинов «Азбуки вкуса» в Москве, ближайшие недели доставка заработает из 126 магазинов «Азбуки Вкуса» в Москве и Санкт-Петербурге.

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