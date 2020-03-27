«Яндекс.Еда» обнулила комиссию для ресторанов с собственными курьерами
Сервис доставки еды «Яндекс.Еда» решил обнулить комиссию для ресторанов, которые доставляют заказы собственными курьерами, сообщила пресс-служба компании. А каждый новый ресторан с доставкой «Яндекс.Еды» получит 100 бесплатных доставок за счет сервиса.
За три месяца компания намерена выделить до 50 млн руб. на поддержку локальных ресторанов, которые больше всего страдают от коронавируса, говорится в сообщении. На помощь могут претендовать независимые рестораторы и локальные сети, имеющие не более трех заведений, при подключении к «Яндекс.Еде» с 15 марта. Новые условия будут действовать в течение трех месяцев.
Ранее аналогичные меры принял сервис доставки еды Delivery Club (входит в совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group). Он тоже обнулил комиссию для некоторых локальных ресторанов. Программа действует с 27 марта и является частью поддержки малому и среднему бизнесу от Mail.ru Group на сумму 1 млрд руб.
В России, согласно данным оперативного штаба на 27 марта, было 1036 заболевших, трое из них скончались. Больше всего инфицированных в Москве – 703.
Следующая неделя в России объявлена выходной: людям рекомендовано оставаться дома, а заведения общепита смогут работать только на вынос или доставлять еду клиентам. В связи с распространением коронавируса многие рестораны начали присоединяться к сервисам доставки еды.