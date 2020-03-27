«Яндекс.Еда» обнулила комиссию для ресторанов с собственными курьерами

За три месяца компания намерена выделить до 50 млн руб. на поддержку локальных ресторанов, которые больше всего страдают от коронавируса, говорится в сообщении. На помощь могут претендовать независимые рестораторы и локальные сети, имеющие не более трех заведений, при подключении к «Яндекс.Еде» с 15 марта. Новые условия будут действовать в течение трех месяцев.