Delivery Club обнулил комиссию для некоторых локальных ресторанов
Крупнейший сервис доставки еды Delivery Club (входит в Mail.ru Group) обнулил комиссию для некоторых локальных ресторанов. Программа действует с 27 марта и является частью поддержки малому и среднему бизнесу от Mail.ru Group на сумму 1 млрд руб.
Теперь Delivery Club не будет брать комиссию с тех, кто подключился к агрегатору после 15 марта и доставляет заказ своими курьерами. Условия действуют до конца июня для одиночных ресторанов и сетей, у которых не более трех филиалов. При доставке через курьеров сервиса комиссия составит 25% от суммы заказов, это ниже стандартной. Клиенты смогут сделать первый заказ из каждого нового ресторана со скидкой 20%. Такие рестораны будут попадать в специальную подборку в приложении и на сайте.
«Мы меняем условия сотрудничества с партнерами, чтобы помочь им максимально быстро адаптироваться к ситуации, поддержать работу ресторанов и сохранить персонал», ‒ рассказал вице-президент по foodtech Mail.ru Group Гюванч Донмез. По его словам, работа на доставку помогает ресторанам сохранить не только персонал кухонь, но и официантов, которые смогут доставлять заказы из своего ресторана в роли курьеров. Delivery Club работает более чем с 15 000 ресторанов, причем более 1000 из них подключились к платформе только за прошлые две недели. В некоторые дни количество заявок от новых ресторанов в четыре-пять раз превышало докризисные показатели.
Mail.ru Group и Delivery Club подготовили предложения для Минэкономразвития по софинансированию программы поддержки ресторанов государством. Если их поддержат, то комиссии будут снижены, а условия для их обнуления расширятся. Накануне Mail.ru Group сообщила, что распределит помощь малому и среднему бизнесу на сумму 1 млрд руб. через свои проекты. К примеру, «В контакте» и «Одноклассники» удвоят бюджеты на продвижение малого и среднего бизнеса, сервис объявлений «Юла» откроет бесплатное размещение до 200 объявлений в месяц.