Delivery Club обнулил комиссию для некоторых локальных ресторанов

«Мы меняем условия сотрудничества с партнерами, чтобы помочь им максимально быстро адаптироваться к ситуации, поддержать работу ресторанов и сохранить персонал», ‒ рассказал вице-президент по foodtech Mail.ru Group Гюванч Донмез. По его словам, работа на доставку помогает ресторанам сохранить не только персонал кухонь, но и официантов, которые смогут доставлять заказы из своего ресторана в роли курьеров. Delivery Club работает более чем с 15 000 ресторанов, причем более 1000 из них подключились к платформе только за прошлые две недели. В некоторые дни количество заявок от новых ресторанов в четыре-пять раз превышало докризисные показатели.