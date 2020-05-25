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В России установлен пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха

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В России за I квартал 2020 г. выявили 44 случая высокого загрязнения воздуха, передает РБК выводы из исследования консалтинговой компании Finexpertiza. Это рекорд за последние пять лет наблюдений. За весь прошлый год был зафиксирован 61 случай высокого загрязнения воздуха и еще два экстремально высоких.

Исследование Finexpertiza проводилось по данным Росгидромета, в Минприроды РБК подтвердили соответствие данных. Больше всего случаев высокого загрязнения воздуха было отмечено в Бурятии (21 случай), Забайкальском и Красноярском краях (8 и 7 соответственно). Загрязнявшие воздух организации, по данным Finexpertiza, – это в большинстве своем предприятия металлургической, горнодобывающей, нефтяной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также организации сферы ЖКХ.

Авторы исследования отмечают, что в начале года не было экстремально высоких выбросов загрязняющих веществ. Вместе с этим 6 из 44 случаев загрязнений были связаны с авариями на производстве.

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Рост числа случаев загрязнений воздуха связан с увеличением числа замеров, пояснил РБК гендиректор НИИ «Атмосфера» Олег Марцинковский. При этом пунктов мониторинга качества воздуха вблизи промышленных предприятий и в жилом секторе еще не достаточно, поэтому данные Росгидромета пока не слишком репрезентативны, добавляет глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных