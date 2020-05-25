В России установлен пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха

В России за I квартал 2020 г. выявили 44 случая высокого загрязнения воздуха, передает РБК выводы из исследования консалтинговой компании Finexpertiza. Это рекорд за последние пять лет наблюдений. За весь прошлый год был зафиксирован 61 случай высокого загрязнения воздуха и еще два экстремально высоких.