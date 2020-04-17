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Врио губернатора Коми выступил против строительства полигона в Шиесе

Артем Гирш

Врио губернатора Республики Коми Владимир Уйба заявил, что не поддерживает строительство мусорного полигона в Шиесе, сообщает «Интерфакс». По его словам, любой проект, который может нанести вред экологии, «не должен иметь права на существование».

В сфере хранения и переработки отходов должны быть только экологически безопасные проекты, отметил политик. «Мы не можем уйти от цивилизации. Но первое, что должно стоять во главе угла, ‒ это безопасность человека и природы», ‒ подчеркнул он.

Накануне против строительства полигона выступил врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский. В интервью изданию «Эхо Севера» он заявил, что не хочет, чтобы проект продолжался, и в дальнейшем планирует «погрузиться в детали», чтобы понять, что нужно делать для прекращения строительства.

Ранее по теме: Почему суд решил снести инфраструктуру мусорного полигона в Шиесе

В сентябре 2018 г. тогда еще губернатор Архангельской области Игорь Орлов подписал с правительством Москвы соглашение о создании экотехнопарка «Шиес» с площадкой для размещения неутилизируемых отходов из Москвы. Капитальные вложения в проект оценивались в 10,5 млрд руб. Решение привозить в Архангельскую область мусор из столицы привело к массовым протестам среди местных жителей в апреле 2019 г.

Позже на ситуацию обратил внимание президент Владимир Путин. В августе 2019 г. он поручил властям Архангельской области учесть мнение населения при строительстве. Стройку приостановили, а в январе 2020 г. суд решил снести часть уже возведенной инфраструктуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных