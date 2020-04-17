Врио губернатора Коми выступил против строительства полигона в Шиесе

В сфере хранения и переработки отходов должны быть только экологически безопасные проекты, отметил политик. «Мы не можем уйти от цивилизации. Но первое, что должно стоять во главе угла, ‒ это безопасность человека и природы», ‒ подчеркнул он.



Накануне против строительства полигона выступил врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский. В интервью изданию «Эхо Севера» он заявил, что не хочет, чтобы проект продолжался, и в дальнейшем планирует «погрузиться в детали», чтобы понять, что нужно делать для прекращения строительства.