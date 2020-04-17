Врио губернатора Коми выступил против строительства полигона в Шиесе
Врио губернатора Республики Коми Владимир Уйба заявил, что не поддерживает строительство мусорного полигона в Шиесе, сообщает «Интерфакс». По его словам, любой проект, который может нанести вред экологии, «не должен иметь права на существование».
В сфере хранения и переработки отходов должны быть только экологически безопасные проекты, отметил политик. «Мы не можем уйти от цивилизации. Но первое, что должно стоять во главе угла, ‒ это безопасность человека и природы», ‒ подчеркнул он.
Накануне против строительства полигона выступил врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский. В интервью изданию «Эхо Севера» он заявил, что не хочет, чтобы проект продолжался, и в дальнейшем планирует «погрузиться в детали», чтобы понять, что нужно делать для прекращения строительства.
В сентябре 2018 г. тогда еще губернатор Архангельской области Игорь Орлов подписал с правительством Москвы соглашение о создании экотехнопарка «Шиес» с площадкой для размещения неутилизируемых отходов из Москвы. Капитальные вложения в проект оценивались в 10,5 млрд руб. Решение привозить в Архангельскую область мусор из столицы привело к массовым протестам среди местных жителей в апреле 2019 г.
Позже на ситуацию обратил внимание президент Владимир Путин. В августе 2019 г. он поручил властям Архангельской области учесть мнение населения при строительстве. Стройку приостановили, а в январе 2020 г. суд решил снести часть уже возведенной инфраструктуры.