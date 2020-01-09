Почему суд решил снести инфраструктуру мусорного полигона в Шиесе
Решение суда о сносе незаконных построек, возведенных оператором мусорного полигона на станции Шиес, может означать, что в Кремле решили не настаивать на продолжении работ на объекте, вызвавшем раздражение большинства жителей региона.
В четверг, 9 января, Арбитражный суд Архангельской области удовлетворил иск администрации Урдомского муниципального образования к ООО «Технопарк» о сносе капитальных построек, возведенных оператором строительства мусорного полигона на станции Шиес – этот полигон должен был принимать отходы из Москвы.
«Технопарк» пытался доказать что здания не подлежат сносу, поскольку не являются капитальными строениями. Юрист, бывший руководитель аналитического отдела Высшего арбитражного суда Роман Бевзенко считает аргументацию неудачной. Он считает, что если постройка возведена с нарушением процедур, установленных законом, или с нарушением норм земельного законодательства, она подлежит сносу, вне зависимости от того, является ли она самостоятельным объектом или элементом земельного участка.
Суд обязал ответчика снести вертолетную площадку, ангар, общежитие, зону выгрузки вдоль железнодорожного пути площадью 8000 кв. м, водозаборный узел, здание для размещения станций водоочистки, складской ангар, двухэтажное общежитие, технические дороги. Кроме того, «Технопарк» должен выплатить истцу 500 000 руб. в качестве компенсации за проведение экспертизы построек на Шиесе.
Ответчику отводится 30 дней на исполнение решения, но в законную силу оно пока не вступило и едва ли это произойдет скоро. Юридической возможности оформить строительство задним числом у ответчика нет, но у «Технопарка» есть право обжаловать решение в Четырнадцатом арбитражном апелляционном суде в Вологде, его представители уже заявили, что подадут апелляцию. Срок ее рассмотрения – два месяца, он может быть продлен, потом решение можно оспорить в кассационной инстанции и в Верховном суде – нельзя исключать, что инициаторы проекта воспользуются этой возможностью – они планируют вложить в полигон 10,5 млрд руб. Если решение суда устоит, то снос мусорного самостроя начнется не ранее, чем через год, считает представляющий интересы истца юрист Александр Козенков.
Верховный суд в июне 2019 г. отменил определение Архангельского облсуда, обязавшего власти зарегистрировать инициативную группу референдума о запрете ввоза мусора из других регионов.
Вероятно, речь может идти о развороте сюжета с захоронением московского мусора в Архангельской области. Архангельский арбитражный суд в декабре 2019 г. уже отклонил встречный иск «Технопарка», сочтя его способом затягивания судебного процесса.
Кроме того, арбитражный и апелляционный суды подтвердили, что процедура выбора эксперта и постановки вопросов прошли правильно, отмечает Бевзенко.
Возможно, в высших эшелонах власти обеспокоены обострением ситуации и ростом протестных настроений в Архангельской области и соседних регионах из-за строительства полигона. Начало его устройства и игнорирование мнения жителей вызвало крупные по местным меркам протесты. После того как губернатор Игорь Орлов назвал выступающих против вывоза мусора в область «шелупонью», на улицы Архангельска вышли 7000 человек, в Северодвинске, население которого немногим более 182 000 человек, – 9000, в 60-тысячном Котласе – 2000. Протесты перекинулись и на соседнюю Республику Коми.
Решения региональных судов могут отражать и раскол в местных элитах, и даже, страшно сказать, независимость судебной системы от исполнительной власти.
В июле Владимир Путин потребовал от властей Москвы и Архангельской области учесть мнение населения при возведении мусорного полигона. Жители резко возражают. По данным августовских опросов, проводившихся независимо друг от друга «Левада-центром» и находящимся в Северодвинске центром социальных измерений «Фокус», подавляющее большинство респондентов (95% у «Левада-центра» и 98,3% у «Фокуса») выступают против строительства экотехнопарка в Шиесе.
Неумение власти налаживать коммуникации с жителями региона, пренебрежение их интересами придали конфликту вокруг строительства полигона политическую окраску: протестующих поддержала КПРФ. Работой губернатора Орлова недовольны 93,2% опрошенных. В акциях протеста, несмотря на жесткие действия Росгвардии, полиции и охраны полигона и значительные штрафы, лично готовы участвовать от 75% (Архангельск) до 93% (Ленский район, где находится Шиес) жителей.
Решение арбитражного суда в области считают крупным успехом. Победа в суде, где защитники Шиеса доказали, что деятельность «Экотехнопарка» с самого начала велась с грубейшими нарушениями российского законодательства, стимулирует консолидацию противников стройки, отмечает координатор Комитета гражданских инициатив в Архангельской области Андрей Чураков. Однако эйфории от промежуточной победы, по его мнению, нет, но есть готовность и дальше отстаивать Шиес всеми законными способами в судах и с использованием легальных акций гражданского характера.
В ситуации, когда на сентябрь 2020 г. назначены выборы губернатора Архангельской области и Госсовета Республики Коми, в Кремле могли принять решение не обострять ситуацию, раздражая жителей регионов ухудшением экологической обстановки.
Отсутствие в утвержденной в декабре 2019 г. новой схеме утилизации отходов Москвы их вывоза на полигон в Шиес косвенно подтверждает эту версию.