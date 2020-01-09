Почему суд решил снести инфраструктуру мусорного полигона в Шиесе

Ответчику отводится 30 дней на исполнение решения, но в законную силу оно пока не вступило и едва ли это произойдет скоро. Юридической возможности оформить строительство задним числом у ответчика нет, но у «Технопарка» есть право обжаловать решение в Четырнадцатом арбитражном апелляционном суде в Вологде, его представители уже заявили, что подадут апелляцию. Срок ее рассмотрения – два месяца, он может быть продлен, потом решение можно оспорить в кассационной инстанции и в Верховном суде – нельзя исключать, что инициаторы проекта воспользуются этой возможностью – они планируют вложить в полигон 10,5 млрд руб. Если решение суда устоит, то снос мусорного самостроя начнется не ранее, чем через год, считает представляющий интересы истца юрист Александр Козенков.