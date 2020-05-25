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Власти Москвы рассмотрят возможность открытия летних веранд

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Власти Москвы рассмотрят возможность открытия летних веранд после соответствующего разрешения от Роспотребнадзора, передает АГН «Москва» со ссылкой на заявление заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимира Ефимова.

Однако, по его мнению, это следует делать «чуть позже, нежели чем открывать сферы услуг и непродовольственные магазины». Ефимов отметил, что любой ресторан или магазин создает дополнительный поток людей, в том числе в общественном транспорте. Концентрация людей в одном месте повышает риски заражения коронавирусом, добавил он.

23 мая Федерация рестораторов и отельеров (ФРИО) совместно с профессиональным сообществом обратились в Роспотребнадзор с просьбой разрешить летние веранды. Они также подготовили предложения по поэтапному выходу из-под антивирусных ограничений предприятий общественного питания. Предложения были направлены руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой, министру экономического развития Максиму Решетникову, министру промышленности и торговли Денису Мантурову 21 мая. По документом стоит подпись главы ФРИО Игоря Бухарова.

Ранее по теме: Рестораторы попросили Роспотребнадзор разрешить летние веранды

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных