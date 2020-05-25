Власти Москвы рассмотрят возможность открытия летних веранд
Власти Москвы рассмотрят возможность открытия летних веранд после соответствующего разрешения от Роспотребнадзора, передает АГН «Москва» со ссылкой на заявление заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимира Ефимова.
Однако, по его мнению, это следует делать «чуть позже, нежели чем открывать сферы услуг и непродовольственные магазины». Ефимов отметил, что любой ресторан или магазин создает дополнительный поток людей, в том числе в общественном транспорте. Концентрация людей в одном месте повышает риски заражения коронавирусом, добавил он.
23 мая Федерация рестораторов и отельеров (ФРИО) совместно с профессиональным сообществом обратились в Роспотребнадзор с просьбой разрешить летние веранды. Они также подготовили предложения по поэтапному выходу из-под антивирусных ограничений предприятий общественного питания. Предложения были направлены руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой, министру экономического развития Максиму Решетникову, министру промышленности и торговли Денису Мантурову 21 мая. По документом стоит подпись главы ФРИО Игоря Бухарова.