Власти Москвы рассмотрят возможность открытия летних веранд

Однако, по его мнению, это следует делать «чуть позже, нежели чем открывать сферы услуг и непродовольственные магазины». Ефимов отметил, что любой ресторан или магазин создает дополнительный поток людей, в том числе в общественном транспорте. Концентрация людей в одном месте повышает риски заражения коронавирусом, добавил он.