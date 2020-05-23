Рестораторы попросили Роспотребнадзор разрешить летние веранды

Рестораторы попросили Роспотребнадзор разрешить летние верандыОни подготовили план восстановления работы после коронавируса
Федерация рестораторов и отельеров (ФРИО) совместно с профессиональным сообществом подготовила предложения по поэтапному выходу из-под антивирусных ограничений предприятий общественного питания. 21 мая они направили их руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой, министру экономического развития Максиму Решетникову, министру промышленности и торговли Денису Мантурову, представителям общественных и деловых объединений. Документ подписан президентом ФРИО Игорем Бухаровым.
«Ведомости» ознакомились с копией письма. Его подлинность подтвердили Бухаров, партнер и гендиректор Ginza Project Максим Ползиков, основательница сети семейных кафе-кондитерских «Андерсон» Анастасия Татулова и совладелец сети ресторанов «Мясо & рыба» Сергей Миронов. «Ведомости» направили запросы в Роспотребнадзор, Минэкономразвития и Минпромторг.
Месяц назад Роспотребнадзор разработал рекомендации, как общепиту организовать работу, пока сохраняются риски распространения COVID-19. Эти рекомендации вводили жесткие требования к организации работы и проверке здоровья персонала, дезинфекции залов, расстоянию между столами. Также они запрещали проводить любые массовые мероприятия и прописывали возможное количество гостей на каждом из этапов открытия.
Рестораторы сочли эти предписания «выстрелом в голову», поскольку полноценная работа стала бы возможна лишь на четвертом, последнем этапе. Никто эти ограничения выполнить не в состоянии, уверяет Бухаров: они направлены на то, чтобы «похоронить бизнес». Рестораторы никогда не отменяли для себя санитарных правил, перчатки не исключают мытья рук, дезинфекция всегда шла в штатном режиме, подчеркивает он. Но, по его словам, работать в предложенных санитарами правилах не представляется возможным.
Поэтому рестораторы предлагают свою версию постепенного перехода в штатный режим работы ‒ всего три этапа.
1 этап ‒ режим ограничений, связанный с COVID-19. Заведения открыты только на доставку и работу навынос с соблюдением всех правил безопасности.
2 этап ‒ режим стабилизации, стойкая тенденция к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе. Открываются все летние кафе с соблюдением социального дистанцирования, между столами ‒ 1 м. Начинают работать кафе площадью до 200 м с условием использования 50% посадочных мест. Праздники разрешены только семейные и в отдельных залах, не более чем для 20 человек без дополнительных ограничений.
Среди дополнительных мер второго этапа: ежедневный «входной фильтр» для персонала, обработка рук антисептиками, влажная уборка с использованием моющих средств в течение дня и дезинфекция в конце рабочей смены, проветривание помещений.
3 этап ‒ переходный к штатному режиму, стойкая тенденция к снижению заболеваемости COVID-19 в регионе и тенденция к снижению в стране. Работают все предприятия общественного питания при соблюдении нормативных требований. Разрешены любые массовые мероприятия до 100 человек (банкеты, поминки, праздники).
Действуют дополнительные противоэпидемические мероприятия: «входной фильтр», обработка рук антисептиками, уборка по мере необходимости в течение дня и дезинфекция в конце рабочей смены, проветривание.
Первоначальные требования Роспотребнадзора никак не учитывали специфики бизнеса, их просто нельзя было применять, сетует Ползиков. По его словам, единственные, кто, возможно, был бы способен их выполнить, ‒ это крупные фастфуд-сети. А для остальных игроков рынка они означали бы, что открыться не удастся, а также создавали бы угрозу банкротств.
Рестораторам было непросто достичь компромисса, но удалось выработать консолидированную позицию, говорит Татулова. Это позволит отрасли открыться, не простаивать и работать без лишних трат, продолжает она: «Наши предложения более приземленные, их готовили практики. Надеемся, они будут учтены Роспотребнадзором, иначе рекомендации ведомства останутся лишь теорией, не имеющей ничего общего с реалиями жизни».
Учитывая европейский опыт, видно, что открывать летние веранды при соблюдении дистанцирования можно, это позволило бы начать работу, согласен Миронов.
Московские власти пока не готовы идти на существенные послабления режима самоизоляции. Нужно сохранять строгие санитарные ограничения по коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на совещании по санитарно-эпидемической обстановке под председательством президента Владимира Путина 22 мая. «Несмотря на позитивные факторы, мы видим ‒ цифры госпитализации еще высокие. Более того, количество смертей от коронавируса в мае будет значительно выше, чем в апреле, так как на начало мая пришелся пик вируса. Очевидно, что самая тяжелая фаза придется на май», ‒ подчеркнул мэр.