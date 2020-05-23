Рестораторы попросили Роспотребнадзор разрешить летние веранды

Рестораторы сочли эти предписания «выстрелом в голову», поскольку полноценная работа стала бы возможна лишь на четвертом, последнем этапе. Никто эти ограничения выполнить не в состоянии, уверяет Бухаров: они направлены на то, чтобы «похоронить бизнес». Рестораторы никогда не отменяли для себя санитарных правил, перчатки не исключают мытья рук, дезинфекция всегда шла в штатном режиме, подчеркивает он. Но, по его словам, работать в предложенных санитарами правилах не представляется возможным.