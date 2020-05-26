«Магнит» прокомментировал претензии ФАС по поводу продажи гречки с наценкой 230%

21 мая Челябинское управление ФАС сообщило, что торговые сети «Магнит» и SPAR подозреваются в картельном сговоре. Торговая наценка на гречневую крупу местного производителя «Увелка» в сети «Магнит» превышала 230%, в сети SPAR ‒ 350%, отмечало ведомство. «Торговать дорого не запрещено, а вот договариваться об этом с конкурентами ‒ противозаконно. Наказанием за сговор будут административные штрафы до 15% от годового оборота», ‒ ранее говорил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.