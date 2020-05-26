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«Магнит» прокомментировал претензии ФАС по поводу продажи гречки с наценкой 230%

Ведомости

«Магнит» пока не получил документы, описывающие суть претензий Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) к торговой сети, заявили ТАСС в компании. В пресс-службе компании отметили, что «Магнит» готов взаимодействовать с ведомством и оказывать регулятору помощь в запланированных проверках.

Ранее ФАС поручила своим территориальным управлениям провести проверки с целью выявить сговор между «Магнитом» и другими торговыми сетями в 56 регионах.

21 мая Челябинское управление ФАС сообщило, что торговые сети «Магнит» и SPAR подозреваются в картельном сговоре. Торговая наценка на гречневую крупу местного производителя «Увелка» в сети «Магнит» превышала 230%, в сети SPAR ‒ 350%, отмечало ведомство. «Торговать дорого не запрещено, а вот договариваться об этом с конкурентами ‒ противозаконно. Наказанием за сговор будут административные штрафы до 15% от годового оборота», ‒ ранее говорил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

Ранее по теме: ФАС: «Магнит» продавал гречку в Челябинской области с наценкой 230%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных